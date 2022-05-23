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大陸 大陸焦點 特派現場

美的集團老董駁斥裁員50%傳言　但坦承「當下要稍做一些收縮」

▲▼美的集團。（圖／CFP）

▲美的集團。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸家電龍頭美的集團（Midea）近日被傳將裁員50%，引起市場議論。對此，美的集團董事長兼總裁方洪波20日嚴正駁斥，「有人說美的裁員50%，完全是無中生有！」但他也坦言，基於對未來的判斷，美的覺得當下要稍微做一些收縮。

美的集團大裁員的消息是在大陸職場社交平台脈脈上最先出現的，爆料訊息指出，美的要裁員50%，有的事業部已經被全裁。對此，美的官方很快回應，「鑑於對內外部環境的判斷，公司有序收縮非核心業務，暫緩非經營性投資，多措並舉，進一步夯實增長潛力，提高經營業績。」

美的集團董事長兼總裁方洪波也在5月20日的股東大會上直言，「有人說美的裁員50%，完全是無中生有。」美的集團內部員工也透露，裁員確實存在，但50%太過誇張，要看不同的事業部門。

不過，方洪波也坦言，「基於對未來的判斷，美的覺得當下要稍微做一些收縮。」他強調，美的只在非核心業務收縮、優化人員，其他人員沒有動，「美的保持戰略的一致性，同時根據外部環境有戰略的敏捷性。」

另外，一名被裁員的美的集團老員工近期在網路上發文表達遺憾，感動了眾多網友，連方洪波也親自寫封信回應，他說，「2020年疫情發生後無論面臨什麼樣的挑戰和困難我們都沒有採取任何的緊縮和優化行動，但這一次確實面臨更大的壓力和衝擊，我和管理層經過1、2個月的反覆討論在掙扎中才做出艱難的選擇！」

方洪波還說，「感謝這位同事，你的大度格局和理解也是對我的鞭策，感謝你這麼多年對美的的付出和努力，對美的所作出的默默無聞的貢獻！未來你的家庭如若面臨困難也請聯繫我們，美的會提供盡可能的支持和幫助！」

根據美的集團2021年年報顯示，截至去年底，公司在職員工總數為16.58萬人，母公司在職員工數量為2351人。

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