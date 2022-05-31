有奶酥厚片！超商最新「鮮乳甜點、鮮食」來了　加碼吃雙拼焗飯

▲超商最新鮮乳聯名鮮食、甜點來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

奶控們衝吃了！為迎接世界牛奶日到來，有超商特意推出一系列「鮮乳聯名美食」，從甜點、鮮食通通有，首波必吃的就有海鮮明太子風奶香義大利麵、白醬蕈菇蛋堡、脆皮泡芙等，不僅可以一路從早餐吃到下午茶，還有正餐也能一次滿足，6月1日起正式開吃。

▲2款聯名鮮食都有加入海味。

「全家X鮮乳坊桂芳鮮乳」獨家聯名推出一系列鮮食、甜點，鹹食部分有「海鮮明太子風奶香義大利麵」，使用清炒醬汁加入桂芳鮮乳後，搭配雕花魷魚、蝦仁及蛤蜊，口感清爽又帶有厚奶香，以及滿滿海味，另一口味為「奶香海陸雙拼焗飯」，可是一次就能吃到「酒蒸花蛤」、「德式香腸」雙享受，同樣也有濃郁奶香，肯定要嚐鮮；早餐則推「白醬蕈菇蛋堡」，選用加進鮮乳熬煮的松露白醬結合烘蛋、炒蕈菇及火腿，打造濃郁口感。

▲甜點部分必吃奶酥厚片、脆皮泡芙、鮮奶餐包。

甜點部分首波登場的有「鮮乳脆皮泡芙」、「奶酥捲」及「鮮奶餐包」，其中，脆皮泡芙裡頭可是夾了鮮乳卡士達內餡，並拌入鮮奶油，再搭配脆皮外層糖霜一口咬下，滿足到不行，而鮮奶餐包則是以100%鮮乳坊桂芳鮮乳製成，另外還有「鮮乳虎皮蛋糕捲」、「奶酥厚片」，必吃表面烤到金黃酥香的奶酥厚片，每一口都是濃郁奶香，6月1日起陸續開賣。

▲7-11最新「慕斯杯」開吃。

另，7-11近日也有全新2款罪惡慕斯杯等吃，首推與佳興冰果室聯手推出的「佳興檸檬慕斯杯」，主打檸檬慕斯搭配檸檬果凍，酸甜吃味夏天吃簡直超清爽，另一款「連珍芋泥白玉慕斯杯」則由基隆百年老店連珍監製，使用巧克力戚風蛋糕搭配椰香、芋泥慕斯，最上層以白玉及芋泥擠花點綴，每一口都是濃郁芋泥香，即日起正式開吃，至6月28日前還可享搭配CITY CAFE中杯美式／拿鐵半價優惠。

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