超商「冰品界霸主」是誰！鄉民激推2強對決　內行讚：便宜的神冰

▲超商冰品玲琅滿目。（圖／記者閔文昱攝）

網搜小組／閔文昱報導

這幾天氣溫回升，帶動各超商冰品熱賣，許多民眾會選擇吃冰消暑，不過，現在超商冰品五花八門，哪種冰才最好吃？一名網友就發文表示，他最近想要換口味試試看，但又不知該從何下手，好奇詢問現在的「超商冰品界霸主」是誰？釣出不少內行人狂推這2款。

一名網友在PTT發文表示，最近氣溫回升，各地高溫都在30度以上，到了711又發現買冰二件有打折，因此想藉由吃冰來消暑，不過他平常都只買哈根達斯的香草口味，連吃2盒後感覺有點膩，想試試看其他口味，因此求問各大冰品達人，「哪一個勁夏冰品能夠稱得上是超商冰品界霸主？」

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文章一曝光，馬上吸引許多網友關注，紛紛留言「小美冰淇淋」、「紅豆粉粿，從我阿嬤吃到我，經典之作」、「思樂冰」、「小美情人果冰」、「當然是明治抹茶冰淇淋，綠色圓罐5X塊那個」、「西瓜冰棒+1，紅的跟黃的都有，上面西瓜口味，下面芭樂口味簡直絕了」、「楊枝甘露冰棒還不錯，不知道還有沒有」。

其中，不少內行人都狂推曠世奇派跟哈根達斯，「當然是哈根達斯抹茶口味」、「哈根達斯啊，毫無懸念」、「曠世奇派廢話」、「曠世奇派真的是便宜的神冰」、「曠世奇派，有玫瑰鹽口味更棒」、「哈根達斯草莓雪糕」、「哈根達斯巧克力好吃」、「曠世奇派酒釀黑櫻桃」。

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