小7停用「方便1小物」爆怨聲　超多人秒挺！一票驚呆：沒看過

▲小7要停用咖啡提網了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

小7的方便小物要停用了！有網友30日在7-11發現一個「咖啡提網停用說明」的公告，只見超商為了響應環保及環境友善，原本提供1入和2入的咖啡提網，從6月1日起供應完為止。貼文一出引發兩派論戰，還有一票網友驚呆，「沒看過這個欸」、「啊我買咖啡都沒有給我過，為什麼？」

「下次去超商看到店員沒提供咖啡網袋，請不要在超商大小聲！」發文網友在臉書「爆廢公社」貼出照片，可以看到7-11擺出一張「咖啡提網停用說明」，時間則是111年6月1日開始。至於停用原因，超商指出，「響應環保及環境友善，原先提供1入袋及2入袋之咖啡提網供應完為止」。

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消息一出，就有人哀號，「這樣騎車怎麼買」、「出外人，怎麼攜帶」、「一個停用就算了，兩個也停？」不過，大部分網友都表示支持，「習慣自帶杯套」、「店員原本就很少主動給」、「要達到環保，其實最要克服的是記性，我買了一堆布製的環保提袋，常常都忘了帶出門」、「我在超商買咖啡，從來都沒有拿過提網，杯套！我都是手拿而已！」

也有店員直嘆，「我在超商上班，最後很多客人一定吵著硬要……就像吸管一樣」、「我當初看到這個資訊的時候，已經開始想像我上班的時候，遇到客人在那邊X北X母的嘴臉了」、「沒用啦！一定還是會有人喊『怎麼以前有，現在沒有』。」還有人驚呼，「沒看過這個欸！一直都是自備保溫杯跟提袋」、「啊我買咖啡都沒有給我過，為什麼？」