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超商熱狗怎挑最好吃？老饕曝看出「汁多肉嫩」秘訣：時間點是關鍵

▲超商熱狗機。（圖／資料照） 

▲超商熱狗機。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

24小時全年無休的超商，是許多上班族、外食族的用餐好朋友，其中簡單又方便的熱狗更是不少民眾解解嘴饞的經典美食。有網友就表示，他經常會到超商買熱狗，有時吃到好吃的熱狗就像是中樂透一樣，但不幸「槓龜」時，熱狗吃起來就會乾乾柴柴，讓他好奇求問「怎麼提高美味熱狗命中率？」意外釣出老饕揭露挑選好口感熱狗的秘訣。

一名網友在PTT發文表示，他的專長是吃超商熱狗，定期都會到超商買熱狗來吃，「有時候吃到上級A++的熱狗，汁多、味美、肉嫩，烤盤餘溫燙手，Q彈齒頰留香，美味BGM（背景音樂）自動響起」，但有時不幸槓龜，挑到的熱狗就會乾乾柴柴，只能下次再來，讓他決定向鄉民求救，「有沒有提高美味熱狗命中率的八卦？有沒有熱狗大師？」

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▲網友詢問挑選美味熱狗的秘訣。（圖／翻攝自PTT）

▲網友詢問挑選美味熱狗的秘訣。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言建議，「觀察外型，乾巴巴的不要拿」、「原味的好像比較多汁」、「通常711的熱狗會最好吃，比較穩定，口感最彈」、「找表面油亮的」、「看跟鐵盤接觸地方有點油的，通常汁多」、「上面很多根的時候通常是剛烤好，就會好吃」、「夾起來看兩端正中間，顏色比外皮稍微淡一點點的最好，淡太多的是沒熟，一樣甚至更深的是太熟」。

有老饕更透露購買好吃熱狗的關鍵時間點，大概早上6點多的時候去買是最好吃的，「因為4點多左右夜班店員正在烤和弄茶葉蛋，所以早上6點多的都是恰到好處的」、「剛烤好會最好吃，早上第一批一定好吃」，也有鄉民認為，「人多的時段去，比較有剛烤好的，最好吃」、「找店員剛從後面拿到前面的，必搶」。

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