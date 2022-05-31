醬油瓶「黴菌爆發照」讓1.4萬人崩潰　店家124字道歉

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友昨日（30日）晚間在臉書PO文抱怨，前往台中某日式居酒屋用餐，打開醬油瓶的蓋子，竟然發現上面覆蓋一層厚厚的黴菌，向店員反映之後，對方只是把東西收走，沒有任何表示，後來又發現店內提供的水壺也有一層像青苔的雜質，讓她覺得整個用餐過程都很不舒服。對此，店家今日（31日）凌晨透過臉書發文道歉，並表示已向當事人致歉，後續會加強店內環境清潔以及提供員工服務態度。

▲醬油瓶的蓋子嚴重發霉。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

原PO在臉書「爆怨公社」PO文表示，日前到台中某日式居酒屋用餐，卻發現店裡的衛生超差，醬油瓶的蓋子竟然覆蓋一層厚厚的黴菌，「人生第一次看到醬油蓋子發霉到如此均勻，根本就是黴菌培養皿，告知店家也只是把醬油收走，完全沒有任何表示」，接著用餐時，餐點上了一大半，卻沒有提供茶水，她主動詢問後店員送來一壺水，但是水壺底部也非常髒，似乎沒有清洗乾淨，像覆蓋一層青苔，「回想整個用餐過程都非常反胃，一口水都不敢喝」。

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▲水壺似乎也沒有清洗乾淨。

文章公開之後，僅僅8小時吸引1.4萬名網友按讚討論，還有眼尖網友搜出店家的名稱，並湧入Google評論狂刷負評，「黴菌醬油」、「記錄一下，發霉醬油瓶」、「衛生習慣極差」、「告訴自己絕對別來」、「打個卡標記，免得忘了店名」，經過一個晚上就將評價刷到剩下3.2顆星。

▲網友將店家的評價刷到剩下3.2顆星。（圖／翻攝自Google評論）

對於網友們一面倒的批評，店家在今日（31日）凌晨2時許透過臉書PO出一篇124字的道歉文，內容提到，對於當事人在爆怨公社裡描述的事件感到很抱歉，他們已經向當事人致歉，後續會積極做出最大補償，今後也會加強店內環境的清潔衛生，以及重點要求提高員工素質和服務態度，避免類似的情形再度發生，也希望大家給予他們改正的機會，「萬分抱歉。」

▼店家PO文道歉。（圖／翻攝自Facebook／當事店家）