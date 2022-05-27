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遠距後最火大的事！她曝每天要為「這事」吼好幾次...釣出眾苦主+1

媽媽 罵小孩 罵人 示意圖（圖／達志／示意圖）

▲學校停課後，不少媽媽已變成「黑人」。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

現在許多中、小學都把課程改成線上教學，讓小孩待在家學習，這可苦了不少家長。一名媽媽就表示，學校停課後小孩每天在家把環境搞得一團糟，讓她十分煩躁，用很多方法也沒用，釣出不少苦主喊「+1。」

一名媽媽在臉書社團《爆怨公社》發文表示，「自從停課之後，每天都為了收玩具生氣，每天都玩這麼亂，這還算中咖，還有更亂的，新北天天下大雨，根本沒辦法出去走走。下禮拜又停課，每天最生氣的不是講不聽，而是收玩具！」並附上家裡被孩子搞到一團糟的照片。

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▲▼媽媽發文抱怨，家裡環境被停課的孩子搞得一團亂。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲媽媽發文抱怨，家裡環境被停課的孩子搞得一團亂。（圖／翻攝自爆怨公社）

她表示，自己試過很多方法，「丟掉（藏起來）、打、罵、收完才能睡覺、鼓勵、限制時間、一起收、不收隔天不能玩玩具（要玩，要先把昨天的玩具收完才能玩）。」但都只是剛開始有用，後面小孩仍當耳邊風，讓她十分生氣跟無奈。

貼文釣出不少同為苦主的媽媽留言安慰她「大家都一樣，哈哈。」、「比我家乾淨多了。想開一點。這樣的小孩有創意」、「一樣啦！已經看開了……三寶媽路過」、「真的⋯每天的，玩具灑滿整個家的每個角落⋯！」、「每天都一樣天下大亂～」、「日常+1，玩具每天炸每天炸都炸不膩耶」、「真的，歸剛欸，炸裂玩具山。」

也有網友在留言處傳授小撇步，「一起收或拿食物獎勵他或親到他去收玩具（或許有用）我也是過來人，打罵都用到不想再用了！」、「習慣養成要堅持，不能今天明天後天定義不同」、「我是很少買玩具給孩子」、「當天收完才能離開，書桌也是，爸媽一定要堅持」、「沒玩具就不用收了～我兒睡前會整理乾淨，不收我會拿垃圾袋出來幫忙收」、「全部移到房間，不准在客廳玩，自己要玩自己負責。」

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

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