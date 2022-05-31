隱形襪總是滑到鞋裡！他分享冷門穿法　網友實測驚：真的不會掉

記者周偉承／綜合報導

為了搭配某些特定鞋子或服裝，我們會選擇穿著不露出襪筒的「隱形襪」，不過大部分隱形襪卻有一個小缺點，那就是常常會在行走時從腳跟處往下滑落，然後在鞋子裡捲成一團，非常不舒服，而日本一位店員則分享了「隱形襪不會滑落的穿法」，讓受困擾已久的網友們大喊「長知識了」！

日本一位網友跟大多數人一樣，長期深受「隱形襪滑落」的困擾，日前購買新襪子時便特別向店員詢問，「這款真的比較不容易脫落嗎？」店員則反問網友「平時都是從腳尖還是腳跟開始穿襪子？」獲得「腳尖」的答案後，店員便解釋從腳尖開始穿的話，腳跟處會有空隙導致隱形襪容易脫落，而先貼合腳跟開始穿的話就不容易脫落了。

▲從來沒想過可以從腳跟處開始穿襪子！

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聽到這個冷知識的網友相當震驚，並把這段對話分享到推特上，很快地吸引許多有相同困擾的網友們討論，他隨後也在留言處表示，自己嘗試了新方法後，真的一整天隱形襪都沒有滑落。其他網友們也紛紛驚訝表示，「從來沒想過要從腳跟開始穿」、「從來都沒有人教過」、「從明天開始這樣穿」。如果有同樣遭遇的朋友，不妨也可以嘗試看看。

