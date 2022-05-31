傳承文化促進猶台交流！「薛智偉猶太社區中心」解封將成觀光指標

記者林育綾／台北報導

攝影／林敬旻、姜國輝

台北市仁愛路巷內，佇立著一棟高雅莊嚴的白色建築，這裡是薛智偉坣娜猶台文化交流協會成立的「薛智偉猶太社區中心」，不僅傳承猶太文化，也向台灣敞開懷抱，促進交流。內部除了具備猶太聖殿、浸禮堂、猶太潔食實驗室、幼稚園等，也是一座珍貴的「猶太藝文博物館」，收藏17世紀以來猶太相關文物。坣娜提到，能在台灣打造此處是一個奇蹟，更是台灣的驕傲，解封之後，一定會成為文化觀光指標，全世界的猶太人都想來訪。

▲薛智偉猶太社區中心，佇立於台北市仁愛路巷內。（圖／薛智偉坣娜猶台文化交流協會）

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董事長薛智偉來台定居已經50年，現年70歲的他表示，身為台灣公民，一直以來扎根在台灣，幾年前在妻子坣娜的鼓勵下，思考著能否做一件奉獻且有意義的事，回饋給這片土地；而他想著，台灣的公益團體已經很多，也欽佩這些人的付出，自覺比不上；後來想到，自己跟台灣人最大的不同就是猶太人血統，他也長期關心著在台的猶太人，萌生了想打造此處的想法。

▲「薛志偉猶太社區中心」創辦人薛智偉（右）、坣娜（左）。（圖／記者林敬旻攝）

剛開始只是想建造一間小型的社區中心，但後來規模越擴越大，讓這裡不只是為猶太人提供自在奉行、文化傳承的場所；也希望向台灣當地社群敞開懷抱，使更多人認識猶太文化，並與全球的猶太社群交換想法，建立溝通橋樑。

因此在創建的過程中，每當遇到挑戰和考驗時，他總想著是為了「獻給上帝」而傾注全力，克服萬難，期望這裡成為永久的傳承據點，「也許有一天自己離開了，但100年後，這裡還持續發揮著它的使命。」坣娜也認為，能在台灣打造出這樣的場所，可說是一個奇蹟，也會是台灣的驕傲，將來解封後，一定會成為觀光指標，世界各地的猶太人都想來訪。

▲▼薛智偉猶太社區中心內打造台灣第一座猶太聖殿，提供在台信仰猶太教的人們奉行。（圖／記者林敬旻攝）

▲專門的「浸禮堂」也經過嚴格認證。（圖／記者林敬旻攝）

「薛智偉猶太社區中心」從裡到外的設計和佈置，處處象徵愛與祝福的力量，他們希望無論什麼宗教的人到來，都能得到祝福。其中大廳和頂樓廣場的地磚、拼貼畫等建材，也都是特地從中東國家運來。兩人認為，再小的細節都要用心，才能展現最大的誠意，帶來感動。

▲▼「薛智偉猶太社區中心」從裡到外的設計和佈置，處處象徵愛與祝福的力量。（圖／記者林敬旻攝）

整棟中心也是一座珍貴的「猶太藝文博物館」，起心是想為猶太人建立流傳後世的遺產，而藏品年代最早可追溯到17、18世紀，一直延續到現代，像是古老的護身符、猶太文化特有的燭台，甚至也有「割禮」的工具和座椅。目前館內已有數百件藏品，並陸續新增，在中心各處展示。

有些藏品是他在以色列及美國各地旅行時收集而來，也有些從各藏家蒐羅而來，甚至有段時間常接到各方電話，要向他出售文物，那些人常常對他表示，「我們必須把這些文化遺產傳給下一代，我們的共同使命，就是保存猶太傳承，並傳遞給子孫。」

▲▼整棟中心也是一座珍貴的「猶太藝文博物館」，目前館內已有數百件藏品，年代最早可追溯到17、18世紀。（圖／記者林敬旻攝）

而談到猶太人，一般大眾最有印象的是「猶太人大屠殺」的歷史事件，不過坣娜分享，「其實很多經歷大屠殺的猶太人家族，心中已經沒有怨恨」，他們多半以正面的心態記住這段歷史，並更注意自己的言行，作為存活者，對他們而言更重要的是「將身為猶太人優秀的一面展現出來」。因此在文物的呈現上，也有正面的意涵，不是只有悲傷的一面。薛智偉也說，猶太人永遠不會忘記這段歷史，但重點是為了「不再讓歷史重演」。

▲猶太人以正面的心態看待「大屠殺」這段歷史，多半心中已沒有怨恨，而更著重於展現優秀的一面。（圖／記者林敬旻攝）

此外，中心裡也特別設置「猶太名人廊」，像是大名鼎鼎的臉書創辦人祖克柏、電影《神力女超人》演員蓋爾加朵、微軟執行長史蒂芬·安東尼·巴爾默、星巴克創辦人霍華舒茲等，全都是猶太人血統。

▲▼「猶太名人廊」可以發現許多名人原來都具有猶太人血統。（圖／記者林敬旻攝）

而在收藏文物的過程中，薛智偉也巧遇一位猶太裔智利藝術家Mauricio Avayu，他在快40歲那年面臨靈感枯竭時，有一天像是被上帝「點通」了，開始研究教律並畫壁畫，也認為自己有這樣的使命。

薛智偉看了他的作品相當感動，便決心支持，更委託他繪製三幅2公尺高的壁畫，以「創世記」中的場景為主題。而Mauricio Avayu在作畫過程中，也經常感覺到似乎「與上帝連線」，如今三幅畫也會永久放置在中心內。坣娜相信，能與這位畫家相遇，也是上帝牽引的緣分。

▲猶太裔智利藝術家Mauricio Avayu「與上帝連線」，以「創世記」中的場景，繪製三幅2公尺高的壁畫。（圖／記者林敬旻攝）

特別的是，中心裡也開設「猶太潔食實驗室」，這是台灣第一家完全依循嚴格的猶太潔食標準備製菜餚，提供高級用餐體驗的場所。坣娜總向人介紹，在這裡「吃進去的口口皆鑽石，說出來的句句是祝福。」採用新鮮、優質，符合猶太潔食規範的食材現場烹調，讓更多人了解並欣賞這項獨特的飲食文化，嚐遍橫跨以色列和廣闊地中海地區的風味菜色。

▲中心裡也設置「猶太潔食實驗室」，是台灣第一家依循嚴格的猶太潔食標準，備製菜餚並提供高級用餐體驗的場所。（圖／記者林敬旻攝）

而為了安全考量，中心全面採會員制，入會後還可全年免費預約導覽。薛智偉與坣娜也強調，猶太社區中心的成立，是為了推廣文化、促進台猶交流，目前雖以猶太文化為主，但未來還會有其他不同的文化活動。

▲「薛志偉猶太社區中心」創辦人薛智偉（左）、坣娜（右）。（圖／記者林敬旻攝）

薛智偉猶太社區中心

地址：台北市大安區仁愛路三段24巷1弄6號

電話：(02)2700-0366

官網：http://jtca.org.tw/