　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

傳承文化促進猶台交流！「薛智偉猶太社區中心」解封將成觀光指標

記者林育綾／台北報導
攝影／林敬旻、姜國輝

台北市仁愛路巷內，佇立著一棟高雅莊嚴的白色建築，這裡是薛智偉坣娜猶台文化交流協會成立的「薛智偉猶太社區中心」，不僅傳承猶太文化，也向台灣敞開懷抱，促進交流。內部除了具備猶太聖殿、浸禮堂、猶太潔食實驗室、幼稚園等，也是一座珍貴的「猶太藝文博物館」，收藏17世紀以來猶太相關文物。坣娜提到，能在台灣打造此處是一個奇蹟，更是台灣的驕傲，解封之後，一定會成為文化觀光指標，全世界的猶太人都想來訪。

▲▼薛智偉猶太社區中心。（圖／薛智偉坣娜猶台文化交流協會）

▲薛智偉猶太社區中心，佇立於台北市仁愛路巷內。（圖／薛智偉坣娜猶台文化交流協會）

[廣告]請繼續往下閱讀...

董事長薛智偉來台定居已經50年，現年70歲的他表示，身為台灣公民，一直以來扎根在台灣，幾年前在妻子坣娜的鼓勵下，思考著能否做一件奉獻且有意義的事，回饋給這片土地；而他想著，台灣的公益團體已經很多，也欽佩這些人的付出，自覺比不上；後來想到，自己跟台灣人最大的不同就是猶太人血統，他也長期關心著在台的猶太人，萌生了想打造此處的想法。

▲猶太社區中心創辦人薛智偉、坣娜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲「薛志偉猶太社區中心」創辦人薛智偉（右）、坣娜（左）。（圖／記者林敬旻攝）

剛開始只是想建造一間小型的社區中心，但後來規模越擴越大，讓這裡不只是為猶太人提供自在奉行、文化傳承的場所；也希望向台灣當地社群敞開懷抱，使更多人認識猶太文化，並與全球的猶太社群交換想法，建立溝通橋樑。

因此在創建的過程中，每當遇到挑戰和考驗時，他總想著是為了「獻給上帝」而傾注全力，克服萬難，期望這裡成為永久的傳承據點，「也許有一天自己離開了，但100年後，這裡還持續發揮著它的使命。」坣娜也認為，能在台灣打造出這樣的場所，可說是一個奇蹟，也會是台灣的驕傲，將來解封後，一定會成為觀光指標，世界各地的猶太人都想來訪。

▲猶太社區中心創辦人薛志偉、坣娜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼薛智偉猶太社區中心內打造台灣第一座猶太聖殿，提供在台信仰猶太教的人們奉行。（圖／記者林敬旻攝）

▲猶太社區中心創辦人薛志偉、坣娜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲猶太社區中心創辦人薛志偉、坣娜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲專門的「浸禮堂」也經過嚴格認證。（圖／記者林敬旻攝）

「薛智偉猶太社區中心」從裡到外的設計和佈置，處處象徵愛與祝福的力量，他們希望無論什麼宗教的人到來，都能得到祝福。其中大廳和頂樓廣場的地磚、拼貼畫等建材，也都是特地從中東國家運來。兩人認為，再小的細節都要用心，才能展現最大的誠意，帶來感動。

▲猶太社區中心創辦人薛志偉、坣娜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼「薛智偉猶太社區中心」從裡到外的設計和佈置，處處象徵愛與祝福的力量。（圖／記者林敬旻攝）

▲猶太社區中心創辦人薛志偉、坣娜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

整棟中心也是一座珍貴的「猶太藝文博物館」，起心是想為猶太人建立流傳後世的遺產，而藏品年代最早可追溯到17、18世紀，一直延續到現代，像是古老的護身符、猶太文化特有的燭台，甚至也有「割禮」的工具和座椅。目前館內已有數百件藏品，並陸續新增，在中心各處展示。

有些藏品是他在以色列及美國各地旅行時收集而來，也有些從各藏家蒐羅而來，甚至有段時間常接到各方電話，要向他出售文物，那些人常常對他表示，「我們必須把這些文化遺產傳給下一代，我們的共同使命，就是保存猶太傳承，並傳遞給子孫。」

▲猶太社區中心創辦人薛志偉、坣娜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼整棟中心也是一座珍貴的「猶太藝文博物館」，目前館內已有數百件藏品，年代最早可追溯到17、18世紀。（圖／記者林敬旻攝）

▲猶太社區中心創辦人薛志偉、坣娜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

而談到猶太人，一般大眾最有印象的是「猶太人大屠殺」的歷史事件，不過坣娜分享，「其實很多經歷大屠殺的猶太人家族，心中已經沒有怨恨」，他們多半以正面的心態記住這段歷史，並更注意自己的言行，作為存活者，對他們而言更重要的是「將身為猶太人優秀的一面展現出來」。因此在文物的呈現上，也有正面的意涵，不是只有悲傷的一面。薛智偉也說，猶太人永遠不會忘記這段歷史，但重點是為了「不再讓歷史重演」。

▲猶太社區中心創辦人薛志偉、坣娜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲猶太人以正面的心態看待「大屠殺」這段歷史，多半心中已沒有怨恨，而更著重於展現優秀的一面。（圖／記者林敬旻攝）

此外，中心裡也特別設置「猶太名人廊」，像是大名鼎鼎的臉書創辦人祖克柏、電影《神力女超人》演員蓋爾加朵、微軟執行長史蒂芬·安東尼·巴爾默、星巴克創辦人霍華舒茲等，全都是猶太人血統。

▲猶太社區中心創辦人薛志偉、坣娜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼「猶太名人廊」可以發現許多名人原來都具有猶太人血統。（圖／記者林敬旻攝）

▲猶太社區中心創辦人薛志偉、坣娜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

而在收藏文物的過程中，薛智偉也巧遇一位猶太裔智利藝術家Mauricio Avayu，他在快40歲那年面臨靈感枯竭時，有一天像是被上帝「點通」了，開始研究教律並畫壁畫，也認為自己有這樣的使命。

薛智偉看了他的作品相當感動，便決心支持，更委託他繪製三幅2公尺高的壁畫，以「創世記」中的場景為主題。而Mauricio Avayu在作畫過程中，也經常感覺到似乎「與上帝連線」，如今三幅畫也會永久放置在中心內。坣娜相信，能與這位畫家相遇，也是上帝牽引的緣分。

▲猶太社區中心創辦人薛志偉、坣娜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲猶太裔智利藝術家Mauricio Avayu「與上帝連線」，以「創世記」中的場景，繪製三幅2公尺高的壁畫。（圖／記者林敬旻攝）

特別的是，中心裡也開設「猶太潔食實驗室」，這是台灣第一家完全依循嚴格的猶太潔食標準備製菜餚，提供高級用餐體驗的場所。坣娜總向人介紹，在這裡「吃進去的口口皆鑽石，說出來的句句是祝福。」採用新鮮、優質，符合猶太潔食規範的食材現場烹調，讓更多人了解並欣賞這項獨特的飲食文化，嚐遍橫跨以色列和廣闊地中海地區的風味菜色。

▲猶太社區中心創辦人薛志偉、坣娜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲中心裡也設置「猶太潔食實驗室」，是台灣第一家依循嚴格的猶太潔食標準，備製菜餚並提供高級用餐體驗的場所。（圖／記者林敬旻攝）

而為了安全考量，中心全面採會員制，入會後還可全年免費預約導覽。薛智偉與坣娜也強調，猶太社區中心的成立，是為了推廣文化、促進台猶交流，目前雖以猶太文化為主，但未來還會有其他不同的文化活動。

▲猶太社區中心創辦人薛智偉、坣娜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲「薛志偉猶太社區中心」創辦人薛智偉（左）、坣娜（右）。（圖／記者林敬旻攝）

薛智偉猶太社區中心
地址：台北市大安區仁愛路三段24巷1弄6號
電話：(02)2700-0366
官網：http://jtca.org.tw/

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

ET快訊
微積分名師找「金髮AV女優」當板擦妹　驚人背景曝光
新北回應「2歲恩恩」確診亡　爸深夜530字：我們要的是調閱通
曾看郭彥均哭兩次！學者嘆「藝人難為」：這樣就可能被法辦？
指揮中心公布這指標　醫：等好久、看了很高興！點名5縣市往下
納豆術後近況曝光「穿內褲都會跌倒」　依依生日陪復健：算很好了
6月防疫措施一次看！9情況免戴口罩　「打3劑才能進」場所曝
網傳快篩沒用完要冷藏　藥師曝正解「放冰箱是大忌」
朱學恒直播又翻車！斗內「加倍捐」吸乾他　四叉貓貼明細酸：我3
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園放寬BNT兒童疫苗年齡限制　今起2天5-11歲皆可預約

傳承文化促進猶台交流！「薛智偉猶太社區中心」解封將成觀光指標

新北回應「2歲恩恩」確診亡　爸深夜530字：我們要的是調閱通聯

時薪625元！亞東醫院徵「康復者照顧確診者」　打工族瘋搶

南區床位吃緊！　屏東8歲童確診高燒遭3醫院拒收

指揮中心公布這指標　醫：等好久、看了很高興！點名5縣市往下

沒家教！逛街被路人小孩指笑：大胖子　父母道歉後1行為再惹怒他

微積分名師找「金髮AV女優」當板擦妹　驚人背景曝光

兒童重症累積10死！醫疑「病毒直攻腦部」　籲快做這件事

吵架「就愛翻舊帳」星座男Top4！天蠍排第3　準備一次把妳擊垮

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

亞歷媽全家出遊「2小孩自己睡一間」！ 收大量私訊：原來很多家長想法不太一樣

桃園放寬BNT兒童疫苗年齡限制　今起2天5-11歲皆可預約

傳承文化促進猶台交流！「薛智偉猶太社區中心」解封將成觀光指標

新北回應「2歲恩恩」確診亡　爸深夜530字：我們要的是調閱通聯

時薪625元！亞東醫院徵「康復者照顧確診者」　打工族瘋搶

南區床位吃緊！　屏東8歲童確診高燒遭3醫院拒收

指揮中心公布這指標　醫：等好久、看了很高興！點名5縣市往下

沒家教！逛街被路人小孩指笑：大胖子　父母道歉後1行為再惹怒他

微積分名師找「金髮AV女優」當板擦妹　驚人背景曝光

兒童重症累積10死！醫疑「病毒直攻腦部」　籲快做這件事

吵架「就愛翻舊帳」星座男Top4！天蠍排第3　準備一次把妳擊垮

拜登表態願軍事保台後　美中防長6月擬當面對話

騎士又想找回詹皇？　美媒點名「3大籌碼」換得動

王心凌翻紅深夜吐心境！　「每天有新難題」罕見請粉絲幫忙：約好了

「裝潢蟑螂」拆爛她房還坑500萬　屋主怒公布姓名

桃園放寬BNT兒童疫苗年齡限制　今起2天5-11歲皆可預約

北京人憋壞了！全球「店王」迎解封人潮　精品店外大排長龍

傳承文化促進猶台交流！「薛智偉猶太社區中心」解封將成觀光指標

世衛：猴痘大流行不太可能　一些國家開始提供疫苗

營養師教吃粽！傳授「健康版粽子」餡料，這樣吃絕對不會胖

李妍憬「被激拍AV」打賭真相曝光！爆獻身天價…導演揭2現實問題

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

生活熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

今全台變天！午後防豪雨地區曝　連假水氣再增多

館長再挺郭彥均！直播嗆蘇揆：不能抱怨？

即／台南70年松仔腳燒烤將歇業　網大喊不捨

5星座下半年「人見人愛」！人際、事業運大旺

本土病例在高原期平穩！莊人祥曝「最擔心1件事」

他偷看女友LINE　發現被劈腿學長

被柯P酸白痴　王必勝臉書回擊了

確診喉嚨痛吃不下　她狂嗑「1包神級零食」

超速48公里罰單一片黑！他驚：鬼才看得到

吃飯打開醬油　蓋子竟長滿黴菌

夏月電價每月恐破千元！台電公布「3種節電小撇步」

更多熱門

相關新聞

普丁罕見道歉止血！楊永明曝以色列接受道歉理由

普丁罕見道歉止血！楊永明曝以色列接受道歉理由

俄羅斯總統普丁本月5日親自致電以色列總理班奈特，為日前俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）所說的「希特勒也有猶太血統」一事道歉，「普丁罕見作出讓步」讓外界十分震驚。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼》中針對「普丁迅速止血」做分析，並指出最大的兩個原因就是和「敘利亞內戰」及「以色列在俄烏之間的立場」有關。

俄外長辯「希特勒有猶太血統」　烏總統：俄忘記二戰教訓

俄外長辯「希特勒有猶太血統」　烏總統：俄忘記二戰教訓

敏迪／烏有恩俄有勢　以色列的兩難

敏迪／烏有恩俄有勢　以色列的兩難

烏克蘭僑民瘋逃！猶太辣媽還原24hrs急撤實況

烏克蘭僑民瘋逃！猶太辣媽還原24hrs急撤實況

非裔諧星遭停職　稱猶太人大屠殺「無關種族」

非裔諧星遭停職　稱猶太人大屠殺「無關種族」

關鍵字：

薛智偉猶太社區中心坣娜猶太人猶太文化

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

汪小菲偷改聲明刪掉1字　陸網力挺大S

撞藍寶堅尼竟免賠！騎士：下次撞保時捷

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

女友被好友性侵　他大怒撂人砸店

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

天虹副總撞死人水很深！刑事局副局長認了自請處分

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

資產全存股「年賺250萬」　友聽1句話驚呆

BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　仍會重複感染

桃園男車禍被打3分鐘全身傷　竟是爸爸設局

今全台變天！午後防豪雨地區曝　連假水氣再增多

34歲蔡允潔交往半年閃婚！凍卵遭醫診斷「卵巢衰退」當場淚崩

更多

最夯影音

更多
王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎
IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面