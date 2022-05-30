黃偉哲提九大紓困措施和六大振興計畫　台南預計投入15億紓困資金

▲新冠肺炎已衝擊台灣各行各業，台南市長黃偉哲提出九大紓困措施和六大振興計畫，台南市決定投入台幣15億資金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎已衝擊台灣各行各業，台南市長黃偉哲近日頻頻到台南市各行政區走訪時，發現各行各業也遭到嚴重衝擊，黃偉哲苦民所苦，30日指示副市長戴謙，召集各局處首長會議討論後，提出九大紓困措施和六大振興計畫，台南市決定投入台幣15億資金。

市府指出，九大紓困措施依序為：一、減稅：1，房屋稅─飯店停用部分營業面積、營利事業停業或營業面積減縮，房屋稅調降稅率3至2％；營業用稅率減半課徵之工廠自有廠房，因疫情影響而停工，持續減半課徵。2，娛樂稅─受疫情影響導致營業收入 顯減少，可申請調降查定課徵業者娛樂稅。3，牌照稅─暫不使用車輛，已辦理停用期間，免課徵使用牌照稅。

二、延稅：1，使用牌照稅、房屋稅、地價稅、娛樂稅及印花稅，受疫情影響繳稅有困難者，可申請延期12個月或分期36個月。2，房屋稅繳納期限內，因接受治療、隔離或檢疫者，可申請展延繳納期限。

三、減租：1，委外園區、景及市有非公用房地出租做小型店鋪減租3成3個月。2，農產批發市場、魚市場、漁港區土地及蘭花園區溫室，減租3成3個月。3，市區客運業者承租站地租金、外經營轉運站利金、公有委外停場權利金減收3成3個月。4，委外經營運動場館地租金及權利金減收3成3個月。5，111年溫泉水費減收3成3個月基本費。

四、延繳：1.承租市有不動租金/權利金申請展延或分期至111年度12月底。2.促參案可依個案財務試算結果延長契約期間。3.110年溫泉水費延至111年底繳納。

五、產業補貼：1.防疫旅館補貼2.街頭藝人補貼3.影視業者臺南住宿補貼4.台南便利送補貼外送運費。六、交通補貼：1.疫計程車補助:補助駕駛每車每日4000元、補助車隊派造作業費每車每日200元，駕駛需隔離或自主防疫期間補助每日2100元。2.客運業、計程車防疫物資補貼。七、夜市市場攤商：1.59處公有市場商用費及垃圾清潔費3個月打七折(直接以現金補貼實際營業者3個月3成使用費及清潔費)。2.33道路型夜市困措施:使用費3個月打七折。

八、家戶補貼：1.防疫期間關懷弱勢加發生活補助2.疫情急難舒困3.發放居家照之低收入戶物資箱4.愛心銀行實物提供弱勢家戶5.遠距教學期間弱勢學生餐協助。九、勞工舒困：1.補貼減班休息工資減損及訓練津貼；2.安心即時上工計畫每人最長960小時；3.安穩僱用計畫工就業獎勵津貼；4.青年就業職業訓練、就業獎勵應屆畢業青年尋職津貼計畫；5.失業工子女就學補助。

六大振興計畫依序為：一、休閒觀光振興─觀光「復原者聯盟」：地方產業原鄉永續小旅行獎勵計畫、企業團體福委會員工旅遊獎勵計畫、推廣休閒農業旅遊獎勵計畫、台南美食節-台南好食小旅行、載客小船及觀光管筏營運支持計畫、推廣農遊行程振興休閒農業。二、商圈百業振興─台南好康券、台南購物節系列活動、圈主題節慶活動、觀光工廠嘉年華、新營甜蜜節、將軍吼音樂節。

三、店家市集振興：水交社青農市集、藍晒圖青農市集、瞧吧文化生活節-大武農市集、水交社暑假市集、總爺88節活動、111年台南市原住民族日樂舞嘉年華活動計畫。四、產業文化振興─旗艦型芒果節、七股海鮮節、台南國際芒果節、白河蓮花季、山上芭樂節、左鎮白節、大內酪梨節、歸仁釋節、山上木瓜節、麻豆文旦節、休閒農場及田媽媽餐廳聯合行銷活動。五、藝文表演振興─十六歲正青春藝術節、夏至藝術節、蕭14術節、總爺和風文化祭、七夕嘉年華、藍晒圖、西竹之丘文創園區暑期活動等等。六、市場夜市振興─連續2週,每日快閃7處市場及夜市•快閃地點將發放面額50元市場券及夜市券200份。