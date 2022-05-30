疫情持續發燒　黃偉哲憂台南醫療量能滿載將啟動備案

▲台南市長黃偉哲指出，目前止台南市原本估計的醫療量能應是夠的，但如果疫情持續升溫，就會面臨滿載，屆時就需啟動備案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲30日上午指出，到目前止，台南市原本估計的醫療量能應該是夠的，但無可諱言，如果疫情持續升溫，就會面臨滿載，屆時就需啟動備案，譬如說，加強型防疫旅館及集中檢疫所，可以收治一些較輕症的病患。

黃偉哲強調，台灣是一日生活圈，若真的醫療滿載，縣市間仍有互助合作的模式。假設北部的高峰期已經慢慢過了，而中南部正處於高原期，那就必須要啟動因應的措施。至於外界關心台南市是否高峰期已過，黃偉哲表示，快篩陽即算確診的新措施上路後，可能會掀起另一波高峰，因此目前的疫情狀況，市府團隊仍會密切觀察。

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對於網路謠傳高鐵台南站有4000人確診的假訊息，黃偉哲認為，這類的假訊息，從疫情開始之後就不斷出現。經過警方調查了解，很多是透過國外伺服器所發布，呼籲民眾看到來路不明的訊息時不要轉傳，疫情期間刻意散播不實訊息，而造成公眾恐慌，不該在言論自由的保障範圍內。

台南市警局長方仰寧表示，經過深入的調查，這條假訊息是透過兩個特定的粉絲專頁發布，之後再轉給800多位粉絲好友，這些都是特定的對象，目前該案已經跟刑事警察局的偵9大隊來合作。

方仰寧進一步指出，根據《傳染病防治法》，散佈傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可處最高新台幣3百萬元之罰金，另依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，還有刑罰的規定。

方仰寧強調，要追究的是惡意的源頭傳播者，不會任意用刑事責任來加諸於一般的市民百姓，針對一般民眾，市府還是採取勸導的方式，希望大家能夠站在支持防疫人員的立場，不要任意散播不實的訊息，造成社會的恐慌與防疫人員負擔。