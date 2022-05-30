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正妹看一眼被朋友杜高犬撲倒　臉遭啃咬...慘縫30幾針變「恰吉」

▲▼宜蘭黃姓女子訪友，不幸遭友人飼養杜高犬攻擊，臉、額頭縫30多針。（圖／黃小姐提供，下同）

▲宜蘭黃姓女子拜訪朋友，不幸遭友人飼養杜高犬攻擊，臉部、額頭縫30多針。（圖／黃小姐提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭發生正妹遭犬咬傷事，40歲黃姓女子拿東西進友人家時，看了庭院的杜高犬一眼，不料杜高犬突凶性大發，掙脫鍊子撲倒瘦小的黃女。當下黃女倒地，以手護著頭跟臉，但杜高犬啃咬約1分多鐘，直到友人發現才制止。黃女送醫後，臉部縫30幾針。

黃女表示，她5月18日晚間拿東西到友人家，看了庭院內坐著的杜高犬一眼，不料杜高犬突然發狂，衝上來撲咬她。她回憶，這隻杜高犬站起跟人一樣高，她被攻擊當下腦中一片空白，疑似被持續啃咬1分多鐘，直到朋友發現後上前制止，她才脫險。

當下友人看到黃女遭攻擊、臉部血流不止，非常驚嚇，事後一再道歉，除了負責全部醫藥費，也愧疚向她解釋，狗狗情緒狀況不穩定，才會出現這樣的舉動。

▲▼宜蘭黃姓女子訪友，不幸遭友人飼養杜高犬攻擊，臉、額頭縫30多針。（圖／黃小姐提供，下同）

▲▼宜蘭黃姓女子訪友，不幸遭友人飼養杜高犬攻擊，臉、額頭縫30多針。（圖／黃小姐提供，下同）

黃女表示，現在她的傷勢其實好的差不多，醫院住了7天、休息10天左右，還好現在醫美很發達，不擔心會不會有破相的問題。不過，她還是提醒大家，遇到陌生的大型犬不要盯著牠們看、也不要輕易跟牠們玩。

宜蘭縣動植物防所表示，遇到陌生的犬隻，若看到牠露出犬牙，應停下腳步保持適當距離，另外，母犬哺育小狗、狗狗進食時，最好不要靠近，對於陌生狗狗勿任意觸摸，以免觸怒牠們惹禍上身。

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