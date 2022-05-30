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BMW「鳥車」集體硬闖跑馬古道　遭PO網怒轟：無法無天的老鼠屎

▲▼3輛紅牌大重機硬闖礁溪跑馬古道，還用推用牽硬上階梯木棧橋，民眾轟：駕照雞腿換的。（圖／鄒姓民眾提供，下同）

▲3輛紅牌大重機硬闖礁溪跑馬古道，還用推用牽硬上階梯木棧橋，民眾轟：駕照雞腿換的。（圖／鄒姓民眾提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭鄒姓男子29日與小孩前往熱門景點、不提供車輛進入的礁溪跑馬古道踏青，途中發現3男騎紅牌大重機，硬闖入寬僅1、2公尺步道，鄒男說，更誇張的是，騎士硬騎上有階梯的木棧橋時，摔倒後竟還是硬闖入，根本把大型重機當越野車。鄒男將騎士行徑PO網並轟：「駕照雞腿換的」、「老鼠屎、無法無天」。羅東林區管理處表示，目前沒罰則，除已派員前往查看設施是否損壞，並將再加強宣導。

畫面中的3輛紅牌重機，都是BMW俗稱「鳥車」系列車款，屬於多功能車，適合彎道、涉水和越野等高難度駕駛行為，在重機車界擁有相當死忠的愛好者，新車價都在百萬以上，未料這次強闖跑馬古道而惹出爭議。

常帶孩子登山健行的鄒姓男子，29日與2名小孩上礁溪跑馬古道健行，途中發現有3台紅牌大型重機一路沿著古道騎。鄒男說，他的小孩見狀質疑「登山步道不是只能開放大家步行爬山，怎麼會有重機呢？」、「這三輛重機怎麼可以騎在有些寬度不到一米的跑馬古道上，這樣很危險」。

▲▼3輛紅牌大重機硬闖礁溪跑馬古道，還用推用牽硬上階梯木棧橋，民眾轟：駕照雞腿換的。（圖／鄒姓民眾提供，下同）

鄒男表示，他也向3名男騎士說「前方沒路了」，但騎士不聽，之後重機曾卡在階梯式的十一股溪橋木棧道前，但3名騎士把重機當越野車在騎，用推用牽經過木棧橋，催油門的聲音也響透整個山林。他不滿騎士誇張行，將過程PO網並批評說：「重機騎士行為惡劣」、「駕照雞腿換的」，還說「你們爭取路權大家尊重與支持」但「你們無視人行權益無權再上路」。鄒男也說，3名騎士的行為根本是「三顆老鼠屎壞了一鍋粥」、「心中有法律但行為無法無天」。

▲▼3輛紅牌大重機硬闖礁溪跑馬古道，還用推用牽硬上階梯木棧橋，民眾轟：駕照雞腿換的。（圖／鄒姓民眾提供，下同）

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