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設疫苗站被酸「白痴的命令」　王必勝臉書反擊柯P：自由廣場好大

記者趙蔡州／綜合報導

指揮中心30日宣布，將在六都加設兒童疫苗大型接種站，台北市地點在自由廣場，此舉被台北市長柯文哲抨擊「這是很白痴的命令」，副市長黃珊珊也直言，自由廣場有很多快篩陽性民眾，不建議到這打疫苗。對此，醫療應變組副組長王必勝30日晚間在臉書反擊，「熟悉台北市的人都知道，自由廣場好大」。

王必勝30日晚間在臉書貼出自由廣場的照片並表示，將於6月1日開站的台北市自由廣場兒童疫苗施打站，仍由台北榮總優質團隊負責規劃執行，「雖然都是『自由廣場』，但兒童疫苗施打站與原先車來速採檢確診給藥站有很明確的動線區隔，也有很遠的距離」。

王必勝指出，兒童疫苗施打站設置於「自由廣場中正紀念堂1樓室內」，規劃由信義路大忠門進入，動線好且空間寬廣，而原先的車來速設在兩廳院前廣場，幾乎都是自駕不下車，這兩天採檢人數已大幅下降，「動線不會與施打站交叉。請民眾放心」。

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他最後還說，「熟悉台北市的人都知道自由廣場好大」、「從預定的兒童疫苗施打站走回車來速跟老同事敘舊，走好久、滿身大汗」。

▲▼多快篩陽卻設疫苗站白癡命令？　王必勝回擊柯P「熟悉北市都知道自由廣場好大」。（圖／翻攝自王必勝臉書）

▲一堆快篩陽還設疫苗站「很白癡」，王必勝臉書反擊柯文哲。（圖／翻攝自王必勝臉書）

針對柯文哲表示「自由廣場不適合作為兒童疫苗大型施打站」一事。指揮中心30日晚間回應，兒童疫苗是在室內接種，而診斷、篩檢是在戶外自由廣場，兩地相距約500公尺，疫苗接種的民眾會從大忠門的方向進入室內，而篩檢是從大孝門開車到廣場上的車道，故人流並不會重疊。

指揮中心表示，負責自由廣場接種作業的是台北榮民總醫院團隊，北榮團隊有非常豐富的篩檢站和接種站運作的經驗，這段時間也協助台北市完成許多重要防疫工作，相信在接種作業上一定會做到最好、最妥適的安排，指揮中心也會隨時掌握各種狀況。

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