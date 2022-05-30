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議員持「飛行巧克力」曝網購毒品容易　柯文哲嚇到：哇！竟可以網購大麻

▲▼台北市議員張斯綱市政總質詢,就網路新興毒品議題提出質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲針對網路新興毒品，台北市議員張斯綱拿出多包檢測出含有類大麻活性物質的產品，要求北市府強化查緝手段。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員張斯綱30日表示，近期隨機透過網購平台輸入特定關鍵字，購買名為「太空」、「迷幻」、「飛行」等產品，並以美國司法院規範的毒品原形快篩試劑檢測，驗出含有類大麻活性物質等二或三級毒品。對此，台北市長柯文哲驚呼，「哇！現在可以網購大麻喔？」並要透過網購毒品專案小組處理。

柯文哲30日下午赴台北市議會備詢，台北市議員張斯綱表示，台北市每年有近百位毒品嫌疑犯，其身份為12歲至23歲學生，108年度計有756人，109年度計有679人，110年度計有557人，顯示青少年涉及毒品案件問題嚴重。

張斯綱也在議場中拿出好幾包物品，提及自己的辦公室到網購平台輸入「太空」、「迷幻」、「飛行」等關鍵字，並看見賣家在平台上販售「可食用」相關產品，內容包括餅乾、巧克力，以及宣稱草本的乾燥植物，甚至還強調合法、安全、請放心購買等文字，便隨機下單3樣產品，2天後前往超商取貨。

▲▼台北市議會市政總質詢,台北市市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

張斯綱指出，辦公室也於網購平台購買美國司法院規範的「毒品原形快篩試劑檢測」，並測試該3樣產品，而快篩試劑皆成陽性反應，代表這些「奶茶、巧克力餅乾、宣稱草本的乾燥植物」皆驗出含有類大麻活性物質，一般俗稱K2或Spice，會造成幻覺效果，在我國規定依品項不同，可列為二或三級毒品。

張斯綱進一步表示，市面上還有一款「飛行巧克力餅乾」，其中試劑更是驗出含有大麻二酚的成分，但目前台灣沒有登記合格上市的大麻二酚相關產品，也就是說現在國內含有大麻二酚的產品都違反了《藥事法》，依法可處7年以下有期徒刑得併科5000萬元以下罰金。

對此，柯文哲驚呼，「哇！現在可以網購大麻喔？我不曉得。」並允諾以網購毒品專案小組做處理。而台北市警察局長楊源明則說，網路販毒是目前查緝毒品的重點，多數網路販毒是透過網路社交軟體聯繫，但目前碰到聯繫管道加密等挑戰，這部分會強化科技偵測，包括透過通訊工具進行數位鑑識進而追查。

▼張斯綱表示，透過網購隨機下單3樣產品，檢驗出含有類大麻活性物質。（圖／台北市議員張斯綱辦公室提供）

▲▼張斯綱表示，透過網購隨機下單3樣產品，檢驗出含有類大麻活性物質。（圖／台北市議員張斯綱辦公室提供）

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