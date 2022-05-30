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河南信陽出現八足吸血蟲奪老翁命　另3人同為逝世者淨身更衣也病逝

▲蜱蟲。（圖／CFP）

▲蜱蟲俗稱壁蝨、八腳怪，以吸血為生，會傳播蜱蟲病致人死亡。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南信陽近日出現4名老人因患上「發熱伴血小板綜合症（蜱蟲病）」，先後不治去世，還有1人正接受治療。過世老翁家屬黃先生表示，同村有老人此前同樣因蜱蟲病去世，包括父親在內的3位老人曾幫忙給逝者淨身穿衣，「接受治療的患者則是曾來老人家中探望，與其有過近距離接觸。」

▲蜱蟲。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，「蜱蟲」的體型和跳蚤差不多大，叮咬鑽進宿主體內後會持續吸食血液，身體隨之膨脹，其攜帶的多種病原體感染人體，可引起局部損傷或部分蜱傳疾病，重可致命。

這起導致4人死亡的案例發生在河南信陽，一名年過七旬的老翁黃城（化名）此前高燒不退，經診斷為「血小板減少綜合症」（蜱蟲病），回村後去世。根據當地風俗，入葬前要給逝者淨身穿壽衣。應黃城家人的請求，黃先生的父親黃驊（化名）等3人前往黃城家幫忙，先後因接觸死者身上醫療器具殘留的血液而感染身亡。

據了解，蜱蟲俗稱壁蝨、八腳怪，是一種體形極小的蛛形綱蜱蟎亞綱蜱總科的節肢動物寄生物，大小和火柴棒頭差不多，以吸食血液為生。蜱蟲不吸血時，有米粒大小，吸飽血液後，則會脹至與指甲蓋同大。

「發熱伴血小板綜合症」 是一種由新型布尼亞病毒引起的自然疫源性疾病，通常藉由蜱蟲傳播，也會透過直接接觸患者血液或者血性分泌物導致人傳人。發病徵候為發燒和多器官衰竭，此病常伴有血小板和白血球減少的症狀。

據了解，蜱蟲病在大陸主要分布於河南、湖北、山東、安徽、遼寧等省份，河南信陽地區是高發區，發病時間多集中在每年的4月至10月。有專家曾指出，信陽山區的蜱學名叫全溝硬蜱，以吸血為生。這種蜱蟄伏在淺山丘陵的草叢、植物上，愛躲在茶葉背面，而信陽市是中國十大名茶之一信陽毛尖的產地，全市範圍大規模種植茶葉。大多數茶農的腿上，都有被蜱咬後留下的傷疤。

福州市疾控中心網站刊文稱，一旦發現有蜱已叮咬、鑽入皮膚的情況，不要用手直接接觸，甚至擠破，更不能在被咬時用水沖。可用酒精塗在蜱身上，使蜱頭部放鬆或死亡，再用尖頭鑷子取出蜱。不要生拉硬拽，以免拽傷皮膚，或將蜱的頭部留在皮膚內。取出後，再用碘酒或酒精做局部消毒處理，並隨時觀察身體狀況，如出現發燒、叮咬部位發炎破潰及紅斑等症狀，要及時就診，診斷是否患上蜱傳疾病，避免錯過最佳治療時機。

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