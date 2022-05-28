房東開門驚見男大生陳屍租屋　女大生宿舍猝死！嘉義連3天傳3死

▲嘉義縣2大學陸續傳出研究生、大學生身亡。（示意圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉2所大學接連發生1研究生墜樓身亡及2大學生陳屍租屋處案件，檢警調查，3起案件均無外力介入，其一大林案家屬懷疑死因與疫苗相關，另兩案家屬無異議。檢警27日相驗研究生墜樓死亡，死因為創傷性休克，同日一名女大生在大林鎮某宿舍猝死，法醫抽血檢驗有藥物中毒現象。

檢警表示，嘉義縣民雄鄉三興村一處租屋處26日傍晚一名大學胡姓研究生不明原因從4樓的頂樓墜樓，躺在地上痛苦呻吟，其他人聽到重物落地碰撞聲發現，立即通報救護車送醫急救，醫院急救後於當晚宣告不治。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊告訴記者，檢警27日會同法醫相驗，研究生顱內出血、雙側氣胸、全身多處骨折，死因為創傷性休克。

另外，民雄鄉豐收村25日也發生另一所大學的戴姓男大生陳屍在租屋處，因男大生當天情緒不穩，房東接到家屬通知，以備用鑰匙打開房門，發現男大生已無意識，救護人員到場，發覺已明顯死亡，未送醫。檢警會同法醫相驗，研判死因為窒息死亡。

大林鎮則是女大學生27日陳屍宿舍，生前打兩劑BNT疫苗，5月20日第3劑打莫德納，家屬懷疑死因與疫苗有關，法醫抽血檢驗發現女大生有藥物中毒現象，加上死者生前曾身心科就醫，研判不慎服用過量抗憂鬱藥物致死。

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