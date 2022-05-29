嘉義縣招聘助理運動教練　軟式網球、跆拳道、角力共13名

▲▼ 嘉義縣從小栽培體育人才，爭取經費招聘助理運動教練 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府教育處為打造安心長期發展的體育環境，111年度爭取預算增置助理運動教練到教學現場，預計招聘13名助教投入培養體育人才，28日上午在民雄國中進行遴選複試，縣長翁章梁前往關心，替未來體育發展的推手們加油打氣。

去年8月，嘉義縣邀集設有體育班學校的校長及專任運動教練召開體育政策座談，會中除聆聽各校推展學校體育的需求，更探討本縣具備的潛力與體育發展環境，了解奪牌優勢所在。

嘉義縣就重點發展運動種類，以及較普及的亞、奧運運動種類增補助教人力，配置國小端挖掘潛力選手、協助鄰近設有體育班的學校訓練選手，並到各區域巡迴教學等，從小拓展體育環境。

面試以試教為主，分為軟式網球、跆拳道、角力等項目，面試者卯足全力表現，無不拿出看家本領。

翁章梁表示，大家一定還記得這次奧運奪牌的台灣選手，也引起全國開始關注體育賽事，座談後來得出重要的結論是，我們應在國小時就重點培訓選手，因為很多優秀的健將都在小時候展現優秀的能力與天份，這次突破財政困難，準備聘請13位助教挖掘有天賦的孩子培養體育專長。

翁章梁說，台灣現在是多元化的社會，過去可能只有讀書一條路是被允許的發展方向，但體育可以強健體魄凝聚人心，也是一項充滿可能性的選擇。