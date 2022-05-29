嘉義縣住宿型福利機構防疫會議　鼓勵第3、4劑疫苗施打

▲▼嘉義縣社會局加強防疫應變，召開住宿型福利機構防疫會議 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情進入高原期，嘉義縣社會局28日召開老福、身福及兒少等37家機構防疫視訊會議，會中轉達縣長翁章梁對機構住民的關心與防疫提示，並邀請大林慈濟醫院李宜恭醫師及衛生局列席指導及提供專業建議。

疫情持續發燒，社會局長張翠瑤主持機構防疫聯合視訊會議，再次提醒各項重要防疫措施，並請機構鼓勵院民施打第3劑及第4劑疫苗，避免中重症發生。

會中並針對機構人力備援機制、確診處置作為，以及如何在第一時間控制疫情傳播、與合約醫療院所儘快視訊診療給藥等問題，進行線上討論。

有關機構提出的各項防疫問題，李宜恭醫師現場逐一回復，並強調卸除防護裝備時，是最容易發生感染的時機，請機構工作人員特別謹慎。李宜恭也提醒機構商請合約醫療院所先評估院民抗病毒藥的適用性，萬一發生確診時，可以加快投藥速度。

曾擔任11年社會局長的翁縣長對機構防疫作為非常重視，在每週一次的跨局處防疫會議中，不斷提醒社會局及衛生局務必預防機構長輩中重症發生，並指示社會局要求機構落實防疫作爲，包括每天必要的環境清消、院民及工作人員健康監測，減少不必要的外出與人群接觸，讓住民多一分保護。

為強化機構防疫能量，縣長翁章梁也指示社會局提供機構工作人員及住民快篩試劑、防護衣、一般醫療口罩、N95口罩及防護面罩，強化住宿式機構防疫量能，並請各機構工作人員自5月30日起，每週1次快篩，以保護院民安全。