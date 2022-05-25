民進黨嘉義縣持續徵召　23縣議員＋14鄉鎮市長名單曝光

▲民進黨嘉義縣黨部首波徵召，縣長翁章梁及14鄉鎮長及23位縣議員。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

迎戰年底九合一大選，嘉義縣民進黨中央黨部三月提名縣長人選確認現任縣長翁章梁後，隨即展開縣議員、鄉鎮市長徵召作業，期盼縣長連任，議員、鄉鎮市長所徵召都能全壘打，縣黨部25日公布第一波徵召名單，共徵召縣議員23位及14位鄉鎮市長人選。

民進黨嘉義縣黨部執行委員會討論後，以現任優先、議會過半為訴求，徵召縣議員23位人選、鄉鎮市長除阿里山鄉、大埔鄉、番路鄉、梅山鄉外，共徵召14位鄉鎮市長人選。

縣議員徵召名單，第一選區徵召黃榮俊、黃榮利、陳主明、江佩曄、黃惠汝五人；第二選區徵召黃啟豪、林秀琴、何文華、林淑完四人；第三選區徵召劉雅文、莊信宗、江志明三人；第四選區徵召姜梅紅、陳怡岳、黃嫈珺、呂文正四人；第五選區徵召陳鳳梅、翁聰賢二人；第六選區徵召張明達、羅士洋、陳柏麟、江季珍、蔡瀧賢五人。

鄉鎮市長徵召名單，水上鄉林緗亭、太保市戴光宗、鹿草鄉嚴珮瑜、朴子市涂建軒、東石鄉柯登雅、六腳鄉黃鉦凱、布袋鎮蔡瑋傑、義竹鄉黃阿家、民雄鄉黃芳蘭、新港鄉葉孟龍、大林鎮許有疆、溪口鄉孫維聰、竹崎鄉曾亮哲、中埔鄉李碧雲。