台東+932　6月1日起免費提供0-6歲兒5劑家用快篩

▲台東+932。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣27日新增 932 名確診者，824 名民眾戶籍或居住地分在台東、108名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案10909人、居隔者1612人。

台東縣衛生局針對縣內機構COVID-19群聚事件說明，共新增38例確診個案。目前縣內有7養護、2身障、5間監所、2醫院發生群聚事件。養護機構部分，今日新增28人確診，主要為機構定期採檢驗出；身障機構今日新增2案，為群聚區域接觸者陰轉陽；監所部分新增5人，皆為工作人員；醫院部分則新增3案同樣皆為工作人員。衛生局仍持續定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。在校園部疫情部分，台東縣今日則新增確診125生、16師，累計共1959生、230師。

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台東縣政府宣布，因疫情仍未趨緩，目前確診個案雖然大多為輕症或無症狀患者，但為了保護抵抗力較弱的長者及病患避免染疫造成重症或死亡，持續延長醫院及長照機構禁探病探視至6月20日止，如有例外情況須由醫療院所或機構評估並同意。

另外，縣政府也呼籲民眾施打疫苗做好防疫措施保護好家中的幼兒，並表示自6月1日至6月30日，只要是在105年1月1日以後出生者，家長可攜帶幼童健保卡至各地販售家用快篩試劑的實名制健保特約藥局及衛生所，領取1份（5劑）抗原快篩試劑，依照身分證尾數單號星期一、三、五領取；雙號二、四、六；周日皆可領取。

「全民打3劑，共同來防疫」縣長饒慶鈴呼籲，全國疫情仍嚴峻，民眾應儘速完成疫苗接種，尤其是65歲以上高齡者能盡早打疫苗。5/31以前65歲以上或55歲以上原住民尚未接種疫苗(含第1、第2劑基礎劑，基礎加強劑及第1、第2次追加劑)者，可領取500元以下衛教品。也請協助家中長輩向衛生所、醫療院所預約接種，增加保護力，另外，為提升校園防疫安全，請父母儘速帶孩子接種疫苗，可降低感染風險，保護自己，也保護他人健康。