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大陸 大陸焦點 特派現場

女神開6點願望清單：實現就嫁給你！　他貸款132萬交往半年慘被甩

▲▼情侶,分手,復合（圖／取自免費圖庫pexels）

▲張男「傻愛成金」，貸款追心儀的趙女，對方卻只想把他的錢榨乾淨。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸一名趙姓女子提出「實現我的願望清單就嫁給你」，要求張姓男子滿足她的願望，想追求對方已久的張男也真的為此貸款將近30萬人民幣（約新台幣132萬元），付了名車頭期款、買了手機等物品，結果兩人才交往半年，趙女就把張男甩了。事後張男怒告上法庭，要求返還財物，最終討回20萬元人民幣（約新台幣87.5萬元）。

綜合陸媒報導，江蘇張男想追求趙女已經有一段時間，趙女在2019年透過微信傳送一張「2020年願望清單」給張男，內容包括去一趟迪士尼樂園、華為P30P或mate30手機、換奧迪A6L或賓士C260L、去一趟張家界、換Thinkpad筆記型電腦，以及看一齣喜歡的話劇共6點，「實現我的願望清單，我就嫁給你。」

▲▼張男實現趙女的願望清單，卻被趙女用完就丟。（圖／翻攝微博）

▲張男和趙女只交往半年就被甩。（圖／翻攝微博）

「丫頭真心話嗎？我當真了」，癡情的張男被趙女點燃希望，當時趙女還回「不知道選你對不對，但我想賭一把...。」於是手頭並不闊綽的張男咬牙申請貸款、和他人借錢，先後買了華為手機和付頭款買下奧迪豪車給趙女，還每個月把錢匯給趙女，兩人因此成為情侶。

沒想到半年過後，趙女在2020年6月以「感情不和」為由提出分手，心碎又氣憤的張男要求返還財物，但趙女卻說所謂的婚約是張男一廂情願，兩人之間從來沒有過什麼實體婚約，而且張男是自願送她的，因此堅持不還，張男氣得告上法院。

新垻法庭法官審理認為，兩人交往半年時間裡，張男付出了將近30萬元人民幣的財物，已經超出正常交往範圍，而且趙女確實以「實現願望清單就嫁給張男」為承諾，因此張男贈與的行為應被視為是以結婚為前提所做出的，不能認定是戀愛期間的一般贈與，如今雙方已經分手，趙女應該返還禮物，綜合評估後，判定趙女需返還20萬元人民幣。

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