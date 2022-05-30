　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

（圖／氣象局）

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

端午3天連假天氣出爐！氣象專家吳德榮提醒，周二滯留鋒面接近，水氣增多，各地局部陣雨或雷雨機率提高，午後有較大雨勢。中央氣象局預報員趙竑表示，周二是本周天氣較不穩定的時間點；周三至周日中南部整天有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後降雨為主。

氣象局今晨對金門縣發布「濃霧特報」，今金門、馬祖及西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（30日）白天大致晴朗穩定，要留意午後陣雨，各地山區及大台北、東北部有局部短暫雷陣雨，和周日相比雨區稍微廣一點點，其中大台北及中部以北山區易有局部較大雨勢；今各地高溫30度以上，局部地區和花東縱谷上看33至35度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

趙竑提醒，周二鋒面較靠近，加上西南風較強，是本周較不穩定的時間點，西半部及東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後降雨為主，各地山區及大台北、東北部有局部大雨發生機率；周三至周日中南部整天有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後降雨為主。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周二滯留鋒接近，受其邊緣影響，水氣增多，各地局部陣雨或雷雨機率提高，午後有較大雨勢，無明顯冷空氣，各地高溫微降1至3度，仍偏暖熱；周三清晨西南部有局部短暫陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢。

吳德榮分析，周四至周日滯留鋒又漸北移，受西南風影響，清晨西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨的機率；台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏」，高溫皆在35、36度以上，要防曬、防中暑。

►外帶咖啡不知不覺傷荷包！自己煮省錢又好喝

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

沒收到居隔單？今起「符合2條件」可補發　申請流程一次看

今晨規模3.5極淺地震　最大震度3級

新北2歲童重症「疑延誤就醫亡」！爸淚討真相：消失81分鐘發生什麼

「救救我孩子」媽抱癱軟嬰急診哭喊等2小時！千人心碎反嗆：帶風向

有症狀快篩卻陰性怎辦？台大醫教一招「雙挖採檢」　敏感近90％

80歲阿北整理菜園被龜殼花咬　「徒手抓蛇」裝袋看醫生

高鐵票根超熱銷！他好奇問「可以幹嘛」　內行揭黑暗用途：水很深

34年基隆「大麥」麥當勞8:00熄燈　上百人噴淚暴動！員工哽咽道別

腦炎後遺症會一輩子！醫曝病例：80歲白髮爸顧病兒50年　遭遇惹鼻酸

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

睡夢中聞到蝦味瞬間跳起！一醒來就激動尋找香氣來源

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

沒收到居隔單？今起「符合2條件」可補發　申請流程一次看

今晨規模3.5極淺地震　最大震度3級

新北2歲童重症「疑延誤就醫亡」！爸淚討真相：消失81分鐘發生什麼

「救救我孩子」媽抱癱軟嬰急診哭喊等2小時！千人心碎反嗆：帶風向

有症狀快篩卻陰性怎辦？台大醫教一招「雙挖採檢」　敏感近90％

80歲阿北整理菜園被龜殼花咬　「徒手抓蛇」裝袋看醫生

高鐵票根超熱銷！他好奇問「可以幹嘛」　內行揭黑暗用途：水很深

34年基隆「大麥」麥當勞8:00熄燈　上百人噴淚暴動！員工哽咽道別

腦炎後遺症會一輩子！醫曝病例：80歲白髮爸顧病兒50年　遭遇惹鼻酸

女鞋宣傳照「漏縫」遭批影射女性陰部！　掀正反激戰：打擦邊球

樂見張育成當海盜　美媒分析：出賽機會更多

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

沒收到居隔單？今起「符合2條件」可補發　申請流程一次看

實價登錄灌水「3442萬浮報7000萬」　髮廊老闆下場曝光

為了100萬！淡水2車高速玩命互撞「亮槍逼停」　追13km爆胎才罷休

今晨規模3.5極淺地震　最大震度3級

大谷翔平雙響！連兩打席開轟甩低潮　本季累計11轟

衛冕軍台鋼5連不敗居榜首　石虎1球爆冷氣走台電

台灣家樂福出售傳新買家競逐　專家：法商添議價籌碼

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

生活熱門新聞

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

34年基隆麥當勞8:00熄燈　上百人噴淚暴動

阿北被龜殼花咬　徒手抓蛇衝醫院

超商冰品界霸主是誰！鄉民激推2強對決

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

鋒面這天再逼近　1時段雨量大增

腦炎後遺症一輩子　這病例惹鼻酸

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

本土病例在高原期平穩！莊人祥曝「最擔心1件事」

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

有症狀卻快篩陰？台大醫教「雙挖採檢」

明起可申請隔離通知補發　需符合2條件！

新北2歲童重症亡　爸心碎：消失81分鐘發生什麼

更多熱門

相關新聞

今晨規模3.5極淺地震　最大震度3級

今晨規模3.5極淺地震　最大震度3級

地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天（30日）凌晨3時10分發生芮氏規模3.5的有感地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，地震深度18.6公里，屬於極淺地震，花蓮縣最大震度3級、南投縣1級。

今飆36℃！明雨區擴大　下波「全台變天」時間曝

今飆36℃！明雨區擴大　下波「全台變天」時間曝

又要下雨！周二滯留鋒再襲「降雨熱區」曝

又要下雨！周二滯留鋒再襲「降雨熱區」曝

雨神終於離開　今明「熱如盛夏」上看34℃

雨神終於離開　今明「熱如盛夏」上看34℃

雨快停了！　周末回暖飆30度

雨快停了！　周末回暖飆30度

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮趙竑

讀者迴響

熱門新聞

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

失眠尻一槍好入睡？最美博士「一句話解答超幻滅」

34年基隆麥當勞8:00熄燈　上百人噴淚暴動

想搬出去　台中女刺死母冷靜自首

交友APP篩選19間大學才能用！網見名單傻了

《大學生》10年班對結婚了！　喜曬配偶欄：有點奇怪

長瀨昆妮3度放鳥！連千毅直接不播了

強尼戴普丟2電影！「Dior逆風力挺」原因曝

正妹沒戴安全帽出車禍　開刀「去掉半顆頭」

坎城撞IU網紅2度道歉！

英媒爆：普丁可能已病死

阿北被龜殼花咬　徒手抓蛇衝醫院

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面