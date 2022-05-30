今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

端午3天連假天氣出爐！氣象專家吳德榮提醒，周二滯留鋒面接近，水氣增多，各地局部陣雨或雷雨機率提高，午後有較大雨勢。中央氣象局預報員趙竑表示，周二是本周天氣較不穩定的時間點；周三至周日中南部整天有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後降雨為主。

氣象局今晨對金門縣發布「濃霧特報」，今金門、馬祖及西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（30日）白天大致晴朗穩定，要留意午後陣雨，各地山區及大台北、東北部有局部短暫雷陣雨，和周日相比雨區稍微廣一點點，其中大台北及中部以北山區易有局部較大雨勢；今各地高溫30度以上，局部地區和花東縱谷上看33至35度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



趙竑提醒，周二鋒面較靠近，加上西南風較強，是本周較不穩定的時間點，西半部及東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後降雨為主，各地山區及大台北、東北部有局部大雨發生機率；周三至周日中南部整天有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後降雨為主。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周二滯留鋒接近，受其邊緣影響，水氣增多，各地局部陣雨或雷雨機率提高，午後有較大雨勢，無明顯冷空氣，各地高溫微降1至3度，仍偏暖熱；周三清晨西南部有局部短暫陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢。



吳德榮分析，周四至周日滯留鋒又漸北移，受西南風影響，清晨西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨的機率；台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏」，高溫皆在35、36度以上，要防曬、防中暑。