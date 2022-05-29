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今飆36℃！明雨區擴大　下波「全台變天」時間曝

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲周二又要變天。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

把握好天氣！中央氣象局指出，周一降雨範圍會比今天（29日）來得廣。氣象專家吳德榮提醒，周二滯留鋒面接近，水氣增多，各地局部陣雨或雷雨機率提高，午後有較大雨勢。

氣象局表示，今天水氣偏少，各地大多為多雲到晴的天氣，只有午後各地山區及大台北、東北部近山區平地有局部短暫雷陣雨，範圍雖然不至於太廣，不過，若要前往山區活動仍請留意午後天氣的變化；各地高溫都在30度以上，中南部及花東縱谷可來到33至35度，至於各地早晚低溫約23到25度。

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氣象局指出，周一鋒面移到長江口附近，各地大多為多雲到晴，白天偏熱，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨南部因盛行風與陸風輻合有零星短暫陣雨，水氣較多，降雨範圍會比周日廣一些。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局說，周二鋒面接近及西南風影響，大氣轉趨不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周三至周六鋒面再度北抬至長江口附近，台灣位於西南風環境內，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今滯留鋒北移至東海，台灣在暖氣團內，各地熱如盛夏，高溫將升至35、36度，要防曬、防中暑；天氣晴朗，山區午後有局部地區陣雨或雷雨的機率。

吳德榮分析，周一台灣仍在暖氣團內，各地晴朗炎熟，受西南風影響，清晨西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨的機率；周二滯留鋒接近，受其邊緣影響，水氣增多，各地局部陣雨或雷雨機率提高，午後有較大雨勢，無明顯冷空氣，各地高溫微降1、2度，仍偏暖；周三清晨西南部有局部短暫陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢。

吳德榮表示，周四至周六滯留鋒又漸北移，受西南風影響，清晨西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨的機率，台灣在暖氣團內，各地持續熱如盛夏，高溫皆在35、36度以上。

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