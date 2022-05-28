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又要下雨！周二滯留鋒再襲「降雨熱區」出爐　未來一周高溫飆35度

▲▼中央氣象局簡任技正羅雅尹說明未來一周天氣情況 。（圖／翻攝氣象局直播）

▲中央氣象局簡任技正羅雅尹說明未來一周天氣情況 。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李姿慧／台北報導

雨終於停了！氣象局表示，明(29日)、後天(30日)降雨減緩，轉為多雲到晴天氣，將出現35度高溫，不過下週二(31日)鋒面接近，將再轉為不穩定天氣，西半部都有較大雨勢。

中央氣象局簡任技正羅雅尹表示，一連幾天大範圍顯著降雨，今(28日)天後雨勢會趨緩下來，明(29日)、後(30日)天水氣較少，降雨減緩，下週二(31日)後會有鋒面，天氣會轉不穩定一些。

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羅雅尹指出，週日(29日)和下週一(30日)水氣比較少，大部分多雲到晴為主，南部夜晚清晨偶有零星降雨，其他大部分午後雷雨，北部、東北部和各地山區為主。

▲▼中央氣象局簡任技正羅雅尹說明未來一周天氣情況 。（圖／翻攝氣象局直播）

▲中央氣象局簡任技正羅雅尹說明未來一周天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

中央氣象局預報員趙竑則指出，下週二(31日)受到鋒面靠近台灣北部海面影響，水氣比較多，天氣不穩定，將有陣雨，降雨雨勢可能會很大，但雨區不會涵蓋全台都在下雨，預測西半部會整天下雨。

趙竑表示，到下週三(6月1日)過後，鋒面結構將轉弱，轉為西南風影響，僅有局部雷陣雨，雖全台都有降雨機會，但雨勢不會那麼大。

未來一周氣溫也將出現高溫，羅雅尹表示，因鋒面沒有直接影響台灣，在鋒面南側受西南風影響，南部溫度，未來一週白天氣溫30度以上，降雨比較小，西南風強，高溫最高可到34度到35度；北部白天高溫可超過30度；而下週二因降雨，溫度屬較舒適程度。

趙竑則表示，明(29日)、後天(30日)最熱，下週四(6月2日)到下週六(6月4日)也是類似氣溫，近山區河谷、花東縱谷等，都有可能出現35度高溫。

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