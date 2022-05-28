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雨神終於離開！今明「熱如盛夏」上看34℃　下波滯留雷雨時間曝

▲台北市市區午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲今天滯留鋒北移，雨勢將會明顯減小。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天滯留鋒北移，雨勢明顯減小，明天暖氣團報到全台熱如盛夏，高溫上看34度。不過下週二滯留鋒再度報到，全台又有較大雨勢發生機率。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(28)日「滯留鋒」逐漸北移，仍有局部短暫降雨，雨勢較昨日明顯減小：山區已累積大量降雨，易有坍方、落石發生，山區活動應注意安全！傍晚起各地轉晴。今氣溫略升，各區平地氣溫：北部21至30度，中部22至33度，南部23至34度，東部21至33度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲明日(29日)「滯留鋒」北移至東海，台灣在暖氣團內，天氣晴朗，各地「熱如盛夏」。（圖／翻攝中央氣象局）

明日(29日)「滯留鋒」北移至東海，台灣在暖氣團內，天氣晴朗，各地「熱如盛夏」(高溫將升至34度以上)。大氣不穩定，午後近山區有局部地區陣雨或雷雨的機率。下週一(30日)台灣受西南風影響，迎風面(中、南部)易有對流發生；背風面(北部、東半部)天氣晴朗、午後有局部地區陣雨或雷雨的機率；各地「熱如盛夏」。

下週二(31日)「滯留鋒」接近，受其邊緣影響，水氣增多，各地局部陣雨或雷雨機率提高，並有較大雨勢。下週三至週五(1至3日)「滯留鋒」又漸北移，受西南風影響，迎風面(中、南部)易有對流發生；背風面(北部、東半部)晴午後有局部地區陣雨或雷雨的機率；台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏」。

▼今(28日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，「滯留鋒」雲帶逐漸北移，台灣海峽有對流雲(左圖)；4：40雷達回波合成圖顯示，伴隨降水回波，向陸地靠近(中圖)；4：30累積雨量圖顯示，中部以北及東北部局部降雨，其他地區雨很零星(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

 

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