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80歲阿北整理菜園被龜殼花咬　「徒手抓蛇」裝袋看醫生

▲▼8旬翁整菜園遭超長龜殼花咬！戴兩層手套「徒手抓現行犯」找醫師。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲老翁整理菜園遭龜殼花咬傷，乾脆徒手抓「當事蛇」找醫師。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者趙蔡州、游宗樺／新北報導

新北碧潭一名80歲李姓老翁28日在和美山步道附近的菜園整理環境時，不慎遭到一隻龜殼花咬傷右手，因為不熟悉蛇類的品種，為了和醫護人員說清楚，他乾脆把蛇抓起來放入肥料袋，帶著「當事蛇」一起到醫院求助，所幸經醫生施打血清後，傷勢已逐漸恢復。

李翁28日下午獨自在碧潭和美山步道附近整理菜園時，想要把空地上推放的籃子等雜物收一收，不料一搬就看見一條龜殼花窩在裡面，在驅趕時意外被咬傷指關節，儘管他當時帶著2層橡膠手套，皮膚仍被龜殼花咬穿，傳出陣陣疼痛。

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李翁因為不熟悉蛇類品種，當天也沒有帶手機出門，為了清楚向醫護人員說明清楚，乾脆把蛇抓起來放入肥料袋後，帶著「當事蛇」騎車下山，到新店耕莘掛急診求助。

▲▼8旬翁整菜園遭超長龜殼花咬！戴兩層手套「徒手抓現行犯」找醫師。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲老翁整理菜園遭龜殼花咬傷，乾脆徒手抓「當事蛇」找醫師。（圖／記者游宗樺翻攝）

醫生辨識蛇為龜殼花後，隨即替李翁施打2劑血清，並要求對方留院觀察，確認毒素是否有蔓延全身，至於龜殼花則通知動保處協助處理。

新店耕莘醫院急診呂昀峰醫師表示，民眾在戶外遭蛇類咬傷時切勿驚慌，可以先記下蛇類的特徵或拿手機拍攝外觀，傷口部分則可以稍作清潔，若有流血則進行包紮，切勿不可用嘴吸出毒液或切開傷口，避免造成傷口惡化或感染，接著立刻就醫治療。

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