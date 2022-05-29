　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／侯友宜千字拜別母親　趕回家那天「悲傷的雙膝跪地」

母親過世那天他人在議會　侯友宜曝趕回家當下「悲傷的雙膝跪地」

▲新北市長侯友宜與母親合照。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者皮心瑀／新北報導

新北市長侯友宜母親侯呂秀蓮23日下午逝世，享耆壽90歲，28日舉辦頭七、29日在朴子殯儀館舉行家祭，侯友宜也到場送母親最後一程。侯友宜回憶收到噩耗的當下，他人在議會備詢中場，看見手機螢幕上好幾通未接電話，不安預感竄上心頭，回撥電話，得到的盡是震懾、悲痛，「趕回老家，一見到母親，我悲傷地雙膝跪地」。

侯友宜臉書全文：

送行時，多麼捨不得放開手中那條緊繫靈柩的長繩，只因這是此生和您在人間最後的相繫...

那天，議會備詢中場，瞥見手機螢幕上好幾通未接電話，不安預感竄上心頭。回撥電話，得到的盡是震懾、悲痛，曾有那麼幾秒鐘 ，想拔掉理智線， 立刻趕回鄉見最後一面，但我知道媽媽絕對不容我以私廢公，再怎麼悲傷 ，我都要負責任地繼續履行職責， 直到議事槌落下那一刻，才頭也不回衝往大門，飛奔上高鐵。

趕回老家，一見到母親，我悲傷地雙膝跪地：「媽，我是友宜， 我返來了！」但任憑怎麼呼喚， 眼前的媽媽這一次再也不會睜開眼睛。跪在媽媽面前，心中盡是懊悔，在媽媽離世前怎麼沒能再多陪她一些。

受日本教育長大的媽媽純樸溫柔，婚後每天忙於幫爸爸擺攤賣豬肉，竭盡所能拉拔孩子長大。家裡的經濟環境不好， 媽媽卻把最好的先留給孩子，飯菜先讓孩子吃飽 ，自己最後再來吃剩菜。上國中後要帶便當 ，想多加點營養，媽媽就東存西省，在便當裡開始為我放入第一顆荷包蛋，永遠難忘打開便當蓋第一次看到荷包蛋的驚喜， 至今我對荷包蛋情有獨鍾，因為那是對媽媽的一種記憶連結。

印象中，媽媽不曾打罵孩子，也不會過問成績 ， 唯一不忘叮嚀的就是「自己選擇 ，就要自己負責」。高中畢業，我夢想成為刑警，北漂進入官校，媽媽從未說過一個「不」字，讓我做自己、 給予我選擇人生的最大自由。從小學一路到官校，十數載的求學生涯， 媽媽和爸爸唯一一次到校找我 ，就是官校畢業典禮那一天，我還記得媽媽用欣慰的眼神望著我說「總算等到你長大了！」。當天拍下了一張難得和媽媽單獨合照的相片 ，這張照片也成為往後出生入死 、面對槍林彈雨 ，我都必須獨自勇敢面對的起點 。

入了警界 ，少有機會返鄉，牽掛著媽媽，一有空就會撥通電話回家，怕媽媽擔憂，我從不會告訴她與歹徒近距拼搏有多險峻， 媽媽也不讓我有心理負擔， 只是溫柔地叮囑幾句「不要擔心我啊！ 你自己在北部身體要顧好 ，工作忙就不用兩頭跑了... 」。 曾幾何時， 歲月風霜染白了她的髮 ， 每次回家最期待的媽媽味荷包蛋也消失在餐桌上...。

近幾年，媽媽的記憶彷彿褪色的圖畫 ， 每每回去探望， 她只是用茫然的雙眼望著我問：「哩是啥郎？」。唯獨忘不了的是情牽七十載的另一半， 爸爸離開人世時，我們沒敢讓她知道， 半年來 ，她經常尋尋覓覓著爸爸的蹤影， 直到那天下午， 終於找到了爸爸， 選擇用一樣的方式 ， 在午間睡夢中， 靜靜告別人世。

短短六個月內， 父母相繼辭世， 尤其在疫情嚴峻的此時， 內心的哀痛難以說盡 ，我最大的遺憾就是四十二年來， 投入公職，夜以繼日，卻無法有時間陪伴自己最愛的母親 。 但我深知母親希望我凡事以公務為重， 把悲傷化為更大的力量 ，去保護更多的人，才是他們在天之靈所樂見。這段時間親友們的問候，友宜感念在心，在此一併致謝。

昨日，在靈前為媽媽助念誦經後，一對鳥兒飛來駐足，想必是鶼鰈情深的爸媽吧？天上人間能一路相隨不孤單 ， 我當下稍感釋懷 。原以為今日能因此平靜地送別 ，但最後一程的目送，終究還是不能自已，噙著淚再喚最後一聲媽媽，下輩子，友宜還想再做您的孩子，願我們來生再續母子緣 。

兒 友宜拜別

►外帶咖啡不知不覺傷荷包！自己煮省錢又好喝

ET快訊
老闆一上Uber性侵女員工　到家秒丟包：叫妳老公來接
數位健康證明「明起可申請補發隔離通知書」　需符合2條件
長瀨昆妮3度放鳥！　「關係回不去」連千毅直接不播了
快訊／台中房屋倒塌！　1人遭壓死
即將出關！　柯文哲「隔離房間」大公開
快訊／瘦子當爸了！　曬寶寶超音波照：Say what's u
快訊／瘦子升格當爸！宣布結婚不到1個月...愛妻挺渾圓孕肚
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

聲援郭彥均！柯文哲籲：以同理心看待　「沒聲音不代表事實不存在」

即將出關！柯文哲公開「隔離房間」陽台＋書房　明到議會總質詢

柯媽輕微顱內出血　柯文哲嘆「三明治世代」：每天很多要煩惱的事

「很多孩子都走」要辦！黃國昌批蘇貞昌　「公職抹黑BNT怎沒聽你咎責」

打完疫苗就去上學！柯文哲：中小學、幼兒園6月6日「恢復實體上課」

快訊／侯友宜千字拜別母親　趕回家那天「悲傷的雙膝跪地」

蘇貞昌喊查辦不實謠言　羅智強要賴清德出面：你是執政黨較有溫度的人

朱立倫號召黨公職聲援郭彥均　羅智強：不需要訴求政黨對決

同樣是議員！她歡樂收罰單　隔週還在議會上提案助警

林智堅、鄭運鵬傳爭取參選桃園市長　鄭文燦：沒有預設人選

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

高爾宣不捨女友芮德被酸民罵　霸氣護愛「手賤想嗆人來我這邊」

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

爸裸上身躺床成「哺乳肌」　呆萌娃猛吸失敗還換邊試

聲援郭彥均！柯文哲籲：以同理心看待　「沒聲音不代表事實不存在」

即將出關！柯文哲公開「隔離房間」陽台＋書房　明到議會總質詢

柯媽輕微顱內出血　柯文哲嘆「三明治世代」：每天很多要煩惱的事

「很多孩子都走」要辦！黃國昌批蘇貞昌　「公職抹黑BNT怎沒聽你咎責」

打完疫苗就去上學！柯文哲：中小學、幼兒園6月6日「恢復實體上課」

快訊／侯友宜千字拜別母親　趕回家那天「悲傷的雙膝跪地」

蘇貞昌喊查辦不實謠言　羅智強要賴清德出面：你是執政黨較有溫度的人

朱立倫號召黨公職聲援郭彥均　羅智強：不需要訴求政黨對決

同樣是議員！她歡樂收罰單　隔週還在議會上提案助警

林智堅、鄭運鵬傳爭取參選桃園市長　鄭文燦：沒有預設人選

蔡英文祝賀黃子佼當爸　宅神嗆「十孩不見1滴淚，一寶立見總統卡」

蘋果iPhone 14 Pro外觀渲染圖再現　「驚嘆號!」打孔螢幕曝光

香港：海外入境人士須於抵港第9日多做1次PCR

強尼戴普慘被迪士尼、華納切割！　只有「Dior逆風力挺」超狂原因曝

梅雨鋒面這天再逼近　「1時段」雨量大增！降雨熱區出爐

20多歲女確診康復「每天包尿布」！倦怠後遺症　只能靠母擦屁股

尼泊爾班機失聯「距降落剩5分鐘」　直升機空中搜救折返原因曝光

5坪鐵皮農舍開價2680萬賣　內行人才懂：有隱藏版價值

探尋「世界物種基因庫」奧秘　怒江推介會吸引台商目光

守護健康家庭幸福　2022「彩繪心生活」幸福城市系列講座

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

政治熱門新聞

「堵得住郭彥均、堵不住我的」　蔡英文臉書被灌爆

侯友宜母家祭　「可能爸爸想將媽媽帶到身邊」

徐巧芯挨轟欺負警察！教授：違規就乖乖閉嘴

蘇貞昌喊查辦不實謠言！柯文哲回應了

快訊／蘇貞昌親回郭彥均PO文風波：資訊戰不能鬆懈

彰化縣議長連喊31次：很多孩子都走了

韓國瑜怒：喪子父母心痛無比　冷言是幾個不配為人

確診數大增誰負責？最新民調曝光　吳子嘉：莫名其妙

蘇貞昌被罵突增行程　他轟：西瓜被利用了

「要辦郭彥均，連我一起辦！」　她轟蘇貞昌

快訊／侯友宜千字拜別母親　趕回家那天「悲傷的雙膝跪地」

北市中小學、幼兒園6月6日「恢復實體上課」

同樣是議員！她歡樂收罰單還提案助警

刑事局恐約談郭彥均！高嘉瑜發文聲援

更多熱門

相關新聞

侯友宜母家祭　「可能爸爸想將媽媽帶到身邊」

侯友宜母家祭　「可能爸爸想將媽媽帶到身邊」

新北市長侯友宜母親侯呂秀蓮23日下午逝世，享耆壽90歲，28日舉辦頭七、29日在朴子殯儀館舉行家祭，家人低調治喪，並未舉辦公祭，更婉拒各界花圈、花籃，侯友宜也到場送母親最後一程。

6月有望開邊境　侯友宜提4條件：有萬全準備才能開放

6月有望開邊境　侯友宜提4條件：有萬全準備才能開放

蘇貞昌視察新北藥局　侯友宜：願意到第一線是好事

蘇貞昌視察新北藥局　侯友宜：願意到第一線是好事

徐榛蔚3度獲五星　八大面向施政滿意度創新高

徐榛蔚3度獲五星　八大面向施政滿意度創新高

六都唯一「五星首長」　侯友宜：一心一意做好防疫

六都唯一「五星首長」　侯友宜：一心一意做好防疫

關鍵字：

侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

女星交到高帥男友　試車結果GG：落差太大

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

孫藝真爆懷孕！「小腹隆起照曝光」狂飄孕味

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

王心凌借過！網挖「她才是平民天后」

死亡再創新高！今增145死　本土76539例

KID「一通電話」他點頭首錄《玩很大》！

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

上酒店驚見老師陪酒　大二生心碎

「堵得住郭彥均、堵不住我的」　蔡英文臉書被灌爆

正妹熱舞「雙球上下晃動」太辣！1分33秒運動片瘋傳

黃子佼收到總統來信！

《星光》歌手是王心凌舞群！爆「她超狂唱功」

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

更多

最夯影音

更多
終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作
499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面