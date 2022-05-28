6月有望放寬邊境政策！　侯友宜提4條件：有萬全準備才能開放

▲侯友宜視察兒童疫苗施打情形。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中鬆口，邊境管制6月可望鬆綁。新北市長侯友宜今（28日）表示，邊境開放是未來的趨勢，大部分的國家都是在疫情相對的穩定底下朝向邊境開放，但必須有4個考量，包括國際疫情趨勢、國內醫療量能、有節奏採高中低風險開放，以及群體免疫。

日本政府26日宣布，從6月10日起開放外國觀光團入境，除了日本，不少國家也已陸續開放觀光團入境。陳時中說明，台灣邊境開放是遲早的事，5-6月相關邊境放寬的政策會出爐，時間大概落在6月，方向還要跟各部會討論。

侯友宜指出，邊境開放需要考慮幾個很重要因素，包含，國外疫情的變異株發展、我國開放的過程當中，入境風險要做好入境國家的評估，用高、中、低的風險來做好有步驟、有章法，逐步採取一個順序的開放。

侯友宜提到，最重要的是，要保全國內醫療量能，因為在開放後，醫療量能勢必會受到挑戰，所以醫療量能的保全是最重要，那為了要保全醫療量能，國內的群體免疫一定要大幅提高，尤其第三劑的施打率，包括第四劑脆弱族群的長者以及免疫不全的族群，一定要施打到一定的比例。

侯友宜重申，邊境開放前一定要做好醫療量能的保護，以及有層次、有節奏，採高、低、中風險來逐漸開放，更重要的要有群體的免疫，以及觀察、了解國際的趨勢，我們做好萬全的準備，在萬全的準備的過程當中，也要與國人清楚地說明，讓地方做好充分的準備，才能讓邊境開放後，讓民眾能夠擁有安心跟安全。

