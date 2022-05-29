「車壞了」新莊2男隨機找人幫忙　下秒變臉拿刀架脖搶走iPhone

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊區2名男子28日上午7點多，在捷運迴龍站2樓汽機車停車場隨機找人攀談，並佯稱「我們的車壞了」請民眾幫忙看一下，後來還請民眾抽菸，直到雙方邊聊邊走到停車場角落時，雙人組的其中一人持刀繞到民眾後方，並架住頸部喊，「把錢給我拿出來！」2盜賊得手一串汽車鑰匙與手機後騎車離去。

▲前科累累的無業男缺錢，因此假意找人攀談，請被害者幫忙看車如何修理，再找機會行搶。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，行搶的2賊（36歲王男、37歲莊男）互為朋友關係，由於都沒工作又缺錢，因此合作犯案，先鎖定34歲楊男後，2賊上前佯稱車壞了，請楊男幫忙修，雙方邊修邊聊天，王男請楊男抽菸，並引導至停車場角落，莊男持瑞士刀從後方架在楊男頸部，威脅他將財物拿出。

▲2賊共乘機車到捷運站附近。（圖／記者陳雕文翻攝）

2賊成功得手一串汽車鑰匙與一支iPhone（市價約3萬）後雙載騎車逃離現場，楊男趕緊跑去轄區派出所報案。

據了解，2賊前科累累，其中莊男因槍砲罪遭新北地方法院通緝中，得手財物後分頭跑。新莊警方獲報後成立專案小組，8小時後分別在建安街92巷、民安路137巷逮捕王嫌及莊嫌到案，全案依強盜罪嫌移送地檢署偵辦。

▲▼犯案的瑞士刀以及被搶的手機。（圖／記者陳雕文翻攝）