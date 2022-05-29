不是壓制心聲！學者揭「查辦郭彥均」關鍵原因：國民黨有搞清楚？

▲朱立倫。資料照，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

郭彥均一則「這多孩子就這樣走」的貼文引發外界熱議，因為行政院長蘇貞昌斥責「不實謠言」，會加以究責查辦，讓藍營批評政府約談說真話的人。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究與當代語言學系副教授兼系主任葉耀元也分享看法，點出引發爭議的關鍵，「國民黨到底有沒有搞清楚狀況是什麼？」

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葉耀元透過臉書粉專「葉教授的國際事務學院」貼文，直言這次事件的問題點不是「可不可以質疑政府」，也不是「質疑政府被公權力打壓」，更不是「網軍治國，壓制民眾真實的心聲」。這件事之所以會被廣為討論，最主要原因在於郭彥均的對話截圖，「到底是不是他『自己』與醫護朋友對話的截圖」，或是那只是訊息農場的產物，要對台灣進行認知作戰。

葉耀元指出，「目前政府就是有情資顯示，這張圖很可能是假訊息認知戰的產物」，因此才會介入調查，如果調查的結果證明，那張截圖真的不是郭彥均與別人的對話紀錄，而是轉載的圖片，「國民黨挺郭彥均這件事，等同於國民黨是中共網軍作戰的同路人嗎？」

▲行政院長蘇貞昌。資料照，與本文無關。（圖／記者陶本和攝）

「國民黨到底有沒有搞清楚狀況是什麼？」葉耀元強調，一旦假造權威訊息（包含醫護人員內部訊息）並散布假消息，就觸法了，很多人搞錯重點，像朱立倫反問「10位孩子（確診死亡兒童）的生命算少嗎」、截圖內容寫的「看到這（麼）多孩子就這樣走」都不是問題癥結點，重點僅在於「這整則訊息是否是刻意要冒充醫護人員，加強該訊息的可信性與可靠性，但其卻只是是一個假造訊息而已？」

葉耀元觀察現況表示，有很多公眾人物都選邊站，也跟著這次風波炒一波流量，但還是要請大家搞清楚，「這是法律問題，跟言論自由或可不可以批評政府沒有關係。」葉耀元最後也不禁感嘆，這是一個很大的法律坑，「為什麼這麼多政治人物還是會往裡面跳啊？」

本文經「葉教授的國際事務學院」授權引用

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