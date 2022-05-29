把握黃金72小時！水上摩托車衝澎湖1女落海　太保救難協會加入搜救

記者翁伊森、林冠吟／嘉義報導

一個38人水上摩托車團28日騎著24輛水上摩托車，從嘉義布袋港出發，準備跨海騎向澎湖東吉島，不料當天上午9點多卻傳出一名女乘客落海失蹤，但直至近11點才向海巡通報。海巡獲報後漏夜搜尋未果，29日上午嘉義太保救難協會也加入救援行列，盼能有好消息。

▲海巡艇在東吉島海域附近巡航 。（圖／記者陳韋男翻攝）

回顧整起事件，這個38人組成的水上摩托車團，28日上午8點20分左右，騎著24輛水上摩托車在嘉義布袋港報關出發，準備跨海前往澎湖東吉島，繞行一圈後進入馬公，未料上午9時許左右，一群人行經外傘頂洲時，團內一名女子不慎落海失蹤。

澎湖海巡隊上午10時45分許獲報後，也立刻通報線上海巡艇搜尋，並透過廣播系統呼叫附近海域船隻幫忙注意，同時成立應變中心漏夜搜尋，但仍未尋獲落海女子。

而嘉義縣太保救難協會29日也夥同彰化與台中救難協會，一起加入救援行列，太保救難協會理事長許正義表示，目前已派出4船6水車約30人前往約20、30分澎湖黑水溝出海（通報落海點）；此外，海巡截至29日8時也投入10艇、空偵機3架次、無人機2架次共計72員，但目前仍未有落海女子蹤跡，期望能把握黃金救援72小時，早日找到失蹤女子。

▲嘉義太保水上救難協會29日也夥同彰化和台中救難協會，一起加入救援水上摩托車團行列。（圖／翻攝自許正義臉書）