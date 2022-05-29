元智畢典　徐旭東：找工作「方向對有前途、方向錯被取代」

▲徐旭東董事長致詞。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學「今畢輝煌」畢業典禮、28日晚間於該校戶外舉行。校董會徐旭東董事長表示，全球化趨勢首重科學科技、環境保護、社會共融與公司治理(ESG)、供應鏈議題等，期勉學生在找工作時，要了解供應鏈的問題，方向對有前途，方向錯會被取代；而無論是在校園或職場，應具備；解決問題、獨立思考和終身學習的三項能力。

▲桃園市長鄭文燦鼓勵元智學子留在桃園。（圖／元智提供）

由於，元智大學今年的畢典主題為「築夢」。徐旭東也勉勵畢業生，勇敢追夢並相信夢想成真，雖然未來有很多挑戰。桃園市長鄭文燦則鼓勵元智學子留在桃園，並恭喜遠東集團通過桃園亞東醫院設立的申請，未來元智大學有醫護學院，相信元智將邁入具有國際競爭力的一流大學。

▲徐衍璞上將為畢業生分享職場工作經驗及心得。（圖／元智提供）

元智大學校長廖慶榮期勉畢業生要培養三項關鍵態度，首先要正向積極，多看正面，好事將會發生，這就是吸引力法則的神奇力量，另外，要多說鼓勵、讚美的話，即使要提現況的缺失，也要以緩和的語氣表達；第二要心懷感恩，不但會讓你提高幸福感，還能幫你調整大腦思路，對身心產生正面影響；最後要勇敢逐夢，所有的成功，都來自最初的夢想，每天（或每週）做一件自己害怕的事，讓自己持續成長！

▲畢耶，好！（圖／元智提供）

畢業典禮中，元智資訊管理學系碩士在職專班2002年畢業校友、現任國防部陸軍司令，同時榮獲本校第三屆傑出校友獎的徐衍璞上將，也為畢業生分享他職場工作經驗及心得表示，做人做事要相互兼顧，他勉勵畢業生在工作時要專業，做任何是要專心及成熟，不要讓同事及長官操心，更要敬業達成各項任務，保有熱忱的心，對於不是份內的工作，也要圓滿達成。

今年畢典秉承元智大學的傳統，由畢業生演唱自創曲《畢耶，好！》，禮成後，依傳統展開中低空煙火秀，讓元智的「今畢輝煌」畢業典禮在夜空中絢爛繽紛的煙火和師生的見證中，留下美好的回憶。