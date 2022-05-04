淫狼曾誆排毒性侵少女　再對多名少女襲胸性侵加判3年定讞

▲張姓男子多次性侵少女，又再加判3年定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

曾有性侵、盜匪前科的桃園張姓男子，出獄後認識高中在學少女，並以「排毒」為由性侵少女，遭判刑15年定讞。但檢警又查出，他因開設檳榔攤的關係，結識多名少女，並對3名少女襲胸、上床，因此追加起訴。最高法院審理後，再將他加判3年定讞。

判決指出，張男曾犯強制性交、懲治盜匪條例案、恐嚇取財、妨害自由等罪，遭判刑16年2月確定，於2017年初才執行完畢出監。2018年10月間，他透過關係認識當時16歲的高中在學少女，趁著對方急著找工作，開車載著少女外出，先對少女恫稱自己是黑道，又在車上點起了香菸，謊稱煙內摻有毒品海洛因，少女在車內吸二手菸，也吸食了海洛因，體內有殘留毒品。之後以「排毒」為由，2度性侵少女得逞。

此外，他也在路上對另名少女謊稱自己是教保員，將急著趕車上學的少女騙上車後，再對少女毛手毛腳。2起案件經法院審理後，最高法院去年10月間判刑15年定讞。

但檢警又查出，張男2019年5月間，再與前女友開設的檳榔攤中，收容翹家少女。先以按摩為由，對翹家的國中少女小詩（化名）襲胸，第二天更直接騙小詩上床發生關係。另外他也提供笑氣給另名14歲翹家少女小芊（化名），並以2千元為對價，與小芊發生關係。此外，他也曾開車帶著另名高中少女小盼（化名），到白沙灣玩水、烤肉，之後又以按摩為由，對小盼襲胸。案經檢警追加起訴。

一審將他判刑3年，上訴二審後，仍認定有罪，並考量他犯後不知悔悟，駁回上訴，維持3年的刑度。全案再上訴，最高法院4日再度駁回上訴，張男再加判3年定讞，將由檢方向法院聲請定應執行刑。