那些年我們追的女神　「穿上它」無痛減壓不留後遺症

【企劃特輯】

白沙屯媽祖進香活動剛結束，為期8天7夜的疾行軍，並非人人都吃得消！每年進香後，復健科、骨科求診病患大增。許多人禁不起長途跋涉，輕則腳底起水泡、膝蓋小腿痠痛，重則足底筋膜炎疼痛難耐，不少人甚至走到「鐵腿」。

女神哪捨得信徒痛？全台第一支獨立筒加入石磨烯的鞋墊，通過衛服部認證醫材，神奇黑科技可預防繞境後遺症。

超給力 撐起6倍體重壓力

事實上，雙腳是人體最辛勞的器官之一，長時間站立負重、熱愛馬拉松運動或過度肥胖，會使雙腿承受體重2～6倍壓力，若無一雙好鞋墊提供足夠支撐力或保護力，鐵腿問題恐無解。

▲醫師建議，挑對一雙好的鞋墊，時時刻刻都會保護你免於任何運動傷害。【官方超值優惠組】

高群65歲一尾活龍 全靠石墨烯鞋墊

65歲藝人高群爬山身手矯健，再陡山路都像腳踩風火輪，關鍵就在於代言的足下秘密武器PP石墨烯鞋墊。獲得諾貝爾獎肯定、被譽為未來材料黑科技的石墨烯，近年被廣泛運用在織品中，加工製成鞋墊，不僅可矯正走路姿勢，經實測，雞蛋自1.5公尺高度從天而降也能毫髮無傷，吸震減壓讓人嘖嘖稱奇。

▲藝人高群隨身攜帶的新歡按摩師，讓他膝蓋跟腳盤非常有力，每天走路一小時都不是問題。 【東森超值優惠組】



超健康 66足底穴道齊按摩

為萃取純天然石墨烯，必須將原礦石粉碎，去除其他元素和雜質，留下純石墨烯小碎石塊，再經數道工藝技術，分解為約10微米粉末，加入聚脂粉末，製成聚脂切片母粒後溶解抽紗，始能製成石墨烯布。

PP石墨烯鞋墊是全台唯一有150顆獨立筒設計，對應人體足底66個穴道，讓人每走一步就像在按摩，獲得高群妙喻「別人爬山看雲海，我是漫步在雲端。」此外，石磨烯纖維兼具透氣防臭，即使穿整天也不會散發惱人異味。

▲150顆獨立筒與石墨烯結合的醫療級修復鞋墊，推薦各種足部問題使用，能改善足底筋膜炎、促進健康。

超導石墨烯釋放遠紅外線 促進循環代謝

雙腳位於人體末稍，離心臟最遠，容易血液循環不佳，感受也相對遲鈍，稍不注意恐造成永久性傷害。石墨烯鞋墊還能釋放遠紅外線，穿透皮下組織7公分，促進血液循環，代謝乳酸和疲勞，使足部真正達到減壓放鬆之效，冬天保暖夏天透氣，榮獲衛福部第一等級醫療器材許可認證，品質有保證。

▲石墨烯鞋墊釋放遠紅外線，促進血液循環，代謝乳酸和疲勞，使足部真正達到減壓放鬆之效。

▲鞋墊曾於節目中進行彈性測試，重力壓下一般鞋墊，底部磁磚產生破裂，但右側石墨烯鞋墊下的磁磚完好無缺，顯示其吸收足部施力並進行減壓矯正，格外有效。

「150顆獨立筒X黑科技石墨烯」HSG石墨烯鞋墊哪裡買？

●官方超值優惠組： https://ppweb.tw/aj7KV

●MOMO購物網優惠組：https://chshop.work/frRVR

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●PP石墨烯官方諮詢專線：0800-520-367

https://youtu.be/3Oi1iNBqcK8