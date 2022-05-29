　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跟媽祖8天第一勇腳！68歲翁車禍小腿萎縮　裹紗布「徒步300公里」

黃姓老翁跟隨白沙屯媽祖北港進香已有7年，信眾擔心誤踩黃姓老翁雙腳，刻意讓出一段空間保持距離。

圖、文／鏡週刊

2022年白沙屯媽祖北港進香活動27日進入最高潮，「粉紅超跑」在上萬名信眾簇擁下，接駕鞭炮聲響徹雲霄，信眾一片「進喔、進喔」的歡呼聲中，白沙屯媽祖鑾轎返抵拱天宮安座，8天7夜活動順利畫下句點。

在隨行的香燈腳隊伍中，本刊發現1名穿著拖鞋、腳掌裹著厚厚紗布的老翁，正吃力地、一拐一拐跟在媽祖鑾轎後方，許多信眾看見老翁，紛紛上前詢問是否需要幫忙，但老翁堅持走完最後一哩路，信眾也紛紛讓出一定空間，避免誤踩老翁的雙腳。

黃姓老翁右小腿萎縮行動不便，仍堅持徒步走完進香路挰。

令人訝異的是，這名老翁今年從進香出發第一天，就開始跟隨媽祖鑾轎，儘管雙腳不舒服，仍堅持徒步走完全程，許多香燈腳聽了不敢置信，更有人聽了感動到熱淚盈眶，對他堅定又虔誠的信念感到佩服，但仍希望老翁保重身體，千萬別勉強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老翁告訴本刊，他姓黃，今年68歲，來自彰化，曾是位貨車駕駛，39歲那年車禍傷了右小腿，開刀後恢復情況不太好，右小腿有點萎縮，當年剛好在路上偶遇大甲媽祖進香隊伍，他向媽祖許願希望能讓他恢復健康，結果一走就是24年。

7年前，老翁又在路上遇到白沙屯媽祖北港進香隊伍，他向白沙屯媽祖祈求女兒身體健康、全家和樂，這一走又是7個年頭，認為徒步進香是台灣傳統宮廟文化表現，也能考驗一個人的意志力，一步一腳印走進各個城市、鄉村，更能親近台灣這塊土地。

黃姓老翁行腳的行李相當簡便，只揹著一個10多斤的黑色背包，內有簡單的藥包、衣物、盥洗用具等，一路上默默地跟著進香隊伍緩步前進。途中，許多信眾看見他步行不便，表達願意載他一程，減少他的辛苦，但他拒絕民眾好意，因為對媽祖的承諾不能打折，堅持用徒步方式表達虔誠。

黃姓老翁說，進香這段時間他受到許多人的幫忙，累了就在路邊小睡一下，餓了拿民眾提供的熱食吃，路途中還有許多陌生人幫他包紮腳掌，讓他減少疼痛，才能走完進香全程。這趟進香雖是苦行之旅，但他心情很開心，「因為做到了對媽祖的承諾」。

黃姓老翁堅持走到拱天宮前稟報媽祖「完成任務」。

27日下午白沙屯媽祖鑾轎回宮後，今年進香活動圓滿結束，黃姓老翁堅持走到拱天宮前，當面向媽祖稟報「我做到了」。問他完成任務後最想做的一件事，老翁點點頭說，只想快點到白沙屯車站搭電聯車回彰化家，好好睡上一覺。

本刊檢視今年北港進香路程，來回高達300公里，望著老翁離去時的身影，他雖滿臉大汗、步行蹣跚，但臉上滿足的笑容說明了一切，離去時他揮揮手說：「明年見」，相信他是今年白沙屯媽祖北港進香的第1「勇腳」。

白沙屯媽祖、山邊媽祖昨午在白沙屯火車站前看戲。

更多鏡週刊報導
「捐一億給媽祖否則送慶記」　老翁假冒顏清標恐嚇政商起訴
【大甲媽搶轎內幕1】彰警2高官護航統促黨　許忠彥：講接轎地 　林世明：我管交通
【有片】徐巧芯違停完整影片公開　1分多鐘對話全曝光

►「安瓶保養」買一送一，不傷荷包養出水煮蛋肌！

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
艾怡良無預警宣告分手　坦言：壓力有點大
房東開門驚見男大生陳屍租屋　女大生宿舍猝死！嘉義連3天傳3死
染疫和感冒「咳嗽差在哪」？醫解答了　痰變2種顏色要小心

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跟媽祖8天第一勇腳！68歲翁車禍小腿萎縮　裹紗布「徒步300公里」

為了脫單不斷交新朋友、跑趴循環！大叔勸女孩「要好好的單身」

童確診「高燒39度出現幻覺」！家人網購2款唾液快篩驚：都是陰性

窗口8成確診！郵局再調人　工會怒「派員工當敢死隊」

超商熱狗怎挑最好吃？老饕曝看出「汁多肉嫩」秘訣：時間點是關鍵

他遭回收車巨鉗「夾頭拖行」！痛苦倒地揮手求救　驚悚17秒曝光

3歲童快篩陰卻突發高燒！「抽搐、心跳172」疑腦炎　醫曝驚險病程

獨／為這輛總統花車　鐵道迷扮列檢員上演「台鐵版神鬼交鋒」

國內多起染疫童併發腦炎！　林奏延喊話：兒童醫療不要用大人思維

台中東區十全公園開工　雙軌滑索、大型攀爬設施明年2月完工

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

郭彥均貼文10秒19個轉發　蘇貞昌：有操作痕跡要查辦

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

跟媽祖8天第一勇腳！68歲翁車禍小腿萎縮　裹紗布「徒步300公里」

為了脫單不斷交新朋友、跑趴循環！大叔勸女孩「要好好的單身」

童確診「高燒39度出現幻覺」！家人網購2款唾液快篩驚：都是陰性

窗口8成確診！郵局再調人　工會怒「派員工當敢死隊」

超商熱狗怎挑最好吃？老饕曝看出「汁多肉嫩」秘訣：時間點是關鍵

他遭回收車巨鉗「夾頭拖行」！痛苦倒地揮手求救　驚悚17秒曝光

3歲童快篩陰卻突發高燒！「抽搐、心跳172」疑腦炎　醫曝驚險病程

獨／為這輛總統花車　鐵道迷扮列檢員上演「台鐵版神鬼交鋒」

國內多起染疫童併發腦炎！　林奏延喊話：兒童醫療不要用大人思維

台中東區十全公園開工　雙軌滑索、大型攀爬設施明年2月完工

跟媽祖8天第一勇腳！68歲翁車禍小腿萎縮　裹紗布「徒步300公里」

徐巧芯「回去再講」她批欺負警察！教授也怒了：違規就乖乖閉嘴

元智畢典　徐旭東：找工作「方向對有前途、方向錯被取代」

嘉大111級畢業生2,471人　博士18人、碩士515人及學士1938人

端午連假期間出勤工資加倍　違者處2萬元以上100萬元以下

嘉義市犬貓狂犬病疫苗預防注射優惠　5／30起2000劑打完為止

嘉義縣招聘助理運動教練　軟式網球、跆拳道、角力共13名

嘉義縣住宿型福利機構防疫會議　鼓勵第3、4劑疫苗施打

嘉義市就業徵才博覽會　43家廠商提供2,311就業機會

烏克蘭前總統被禁出境　控政府違反政治停火協議

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

生活熱門新聞

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

館長不忍了！　點名「蘇先生」：從以前就很討厭你

直擊499之亂！掀翻玻璃櫃搶和牛　防疫品通殺⋯老闆喊賠慘

女友中鏢「身體安慰一發」　他快篩傻：還是陰

童確診高燒出現幻覺！家人網購唾液快篩都陰性

「很多孩子走了」惹議　他魔改3字全傻了

又要下雨！周二滯留鋒再襲「降雨熱區」曝

3歲童「快篩陰卻突發高燒」！醫曝驚險病程

1品項回歸好市多　會員歡呼：終於等到了！

他遭回收車巨鉗夾頭拖行　痛苦倒地揮手

7+7都要結束了　「還是陽性」他傻眼：超扯

為脫單狂跑趴　大叔勸：好好單身

染疫嬰「哮吼」影片曝！醫示警4症狀：嚴重恐呼吸衰竭

王心凌《愛你》翻紅　網狂刷1句歌詞有聲音

更多熱門

相關新聞

白沙屯媽祖回宮！信徒塞爆拱天宮喜迎鑾駕

白沙屯媽祖回宮！信徒塞爆拱天宮喜迎鑾駕

全台五月最大盛事、苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖8天7夜進香活動，今日（27日）來到最後一天，媽祖鑾轎於下午3點05分回到拱天宮，大批信徒已早早守候在廟宇內外，現場熱鬧滾滾、不斷喊著「進喔！」，恭迎媽祖娘娘順利回到拱天宮。

林志玲「還原17年前墜馬意外」！

林志玲「還原17年前墜馬意外」！

一直沒填息！00878跌不停還能存？

一直沒填息！00878跌不停還能存？

進喔！粉紅超跑雨中搖擺衝進大甲鎮瀾宮

進喔！粉紅超跑雨中搖擺衝進大甲鎮瀾宮

TVBS「4女主播宮鬥內幕」全被挖！潑不明液體還偷拍

TVBS「4女主播宮鬥內幕」全被挖！潑不明液體還偷拍

關鍵字：

鏡週刊白沙屯媽祖暖新聞媽祖

讀者迴響

熱門新聞

上酒店驚見老師陪酒　大二生心碎

陳芳語破尺度裸炸　羞認愛男友1部位

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

館長不忍了！　點名「蘇先生」：從以前就很討厭你

安珀赫德花1.8億律師背景超猛！

許孟哲錄影送急診「被扛上擔架」畫面曝！醫曝診斷結果

9成大腸癌「從息肉病變」！3形狀最易成癌　

蘇貞昌喊查辦不實謠言！柯文哲回應了

染疫和感冒「咳嗽差在哪」？醫解答了　痰變2種顏色要小心

三級片女始祖23歲愛女也辣翻！

吳怡霈公開「工作被搶」內幕：沒有要原諒

直擊499之亂！掀翻玻璃櫃搶和牛　防疫品通殺⋯老闆喊賠慘

解密卡蜜兒誘導詰問　她讚：教科書等級

女友中鏢「身體安慰一發」　他快篩傻：還是陰

鄰居家「車庫半開」曝驚人財力　他看呆

更多

最夯影音

更多
王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」
終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面