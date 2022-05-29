跟媽祖8天第一勇腳！68歲翁車禍小腿萎縮　裹紗布「徒步300公里」

圖、文／鏡週刊

2022年白沙屯媽祖北港進香活動27日進入最高潮，「粉紅超跑」在上萬名信眾簇擁下，接駕鞭炮聲響徹雲霄，信眾一片「進喔、進喔」的歡呼聲中，白沙屯媽祖鑾轎返抵拱天宮安座，8天7夜活動順利畫下句點。

在隨行的香燈腳隊伍中，本刊發現1名穿著拖鞋、腳掌裹著厚厚紗布的老翁，正吃力地、一拐一拐跟在媽祖鑾轎後方，許多信眾看見老翁，紛紛上前詢問是否需要幫忙，但老翁堅持走完最後一哩路，信眾也紛紛讓出一定空間，避免誤踩老翁的雙腳。

令人訝異的是，這名老翁今年從進香出發第一天，就開始跟隨媽祖鑾轎，儘管雙腳不舒服，仍堅持徒步走完全程，許多香燈腳聽了不敢置信，更有人聽了感動到熱淚盈眶，對他堅定又虔誠的信念感到佩服，但仍希望老翁保重身體，千萬別勉強。

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老翁告訴本刊，他姓黃，今年68歲，來自彰化，曾是位貨車駕駛，39歲那年車禍傷了右小腿，開刀後恢復情況不太好，右小腿有點萎縮，當年剛好在路上偶遇大甲媽祖進香隊伍，他向媽祖許願希望能讓他恢復健康，結果一走就是24年。

7年前，老翁又在路上遇到白沙屯媽祖北港進香隊伍，他向白沙屯媽祖祈求女兒身體健康、全家和樂，這一走又是7個年頭，認為徒步進香是台灣傳統宮廟文化表現，也能考驗一個人的意志力，一步一腳印走進各個城市、鄉村，更能親近台灣這塊土地。

黃姓老翁行腳的行李相當簡便，只揹著一個10多斤的黑色背包，內有簡單的藥包、衣物、盥洗用具等，一路上默默地跟著進香隊伍緩步前進。途中，許多信眾看見他步行不便，表達願意載他一程，減少他的辛苦，但他拒絕民眾好意，因為對媽祖的承諾不能打折，堅持用徒步方式表達虔誠。

黃姓老翁說，進香這段時間他受到許多人的幫忙，累了就在路邊小睡一下，餓了拿民眾提供的熱食吃，路途中還有許多陌生人幫他包紮腳掌，讓他減少疼痛，才能走完進香全程。這趟進香雖是苦行之旅，但他心情很開心，「因為做到了對媽祖的承諾」。

27日下午白沙屯媽祖鑾轎回宮後，今年進香活動圓滿結束，黃姓老翁堅持走到拱天宮前，當面向媽祖稟報「我做到了」。問他完成任務後最想做的一件事，老翁點點頭說，只想快點到白沙屯車站搭電聯車回彰化家，好好睡上一覺。

本刊檢視今年北港進香路程，來回高達300公里，望著老翁離去時的身影，他雖滿臉大汗、步行蹣跚，但臉上滿足的笑容說明了一切，離去時他揮揮手說：「明年見」，相信他是今年白沙屯媽祖北港進香的第1「勇腳」。

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