全台最夯點擊地點「第1名傻眼了」　連101都輸它！網：有啥特別嗎

▲101大樓只排在第17名。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

到陌生縣市，大家肯能會使用Google Maps查看街景，而街景推出15週年之際，台人最常瀏覽的25個地點曝光，第一名還打敗知名景點101大樓，且地點竟是位在彰化，至於第二名與第三名也都不在台北市，引發網友朝聖看傻了。

臉書粉絲專頁《地圖新鮮事 RiChi》分享，「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，摘下第一名的竟是平凡無奇的「小7東崎門市」，店家為在彰化縣鹿港鎮；第二名則是高雄市鹽埕區「城中大廈」，去（2021）年10月14日清晨大火，造成46死41傷的慘劇，為台灣火警史上第二嚴重的災害事故。

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▲小7東崎門市，摘下「台灣最多點擊的熱門地點」。（圖／翻攝Google Maps）



▲高雄城中城大火，原址將改為公園。（圖／記者吳世龍攝、高雄市工務局提供）



第三名則是「台中火車站」；第四名為高雄市鳳山區的「仁惠婦幼醫院；第五名「台東大武門市」又有一家小7上榜；第六名是「百桂食品」，小開、瑪莎拉蒂惡少張敦量去年11月因為行車糾紛，將男大生打成重傷昏迷，引發網友的眾怒，連帶的使家族企業「百桂食品」的 Google評論被刷到只剩1星。

▲張敦量被依殺人未遂、強制罪起訴。（圖／記者唐詠絮、白珈陽攝）



第七名為苗栗縣「白沙屯拱天宮」，目前媽祖進香活動已來到第6天；第八名是高雄市「第一商業銀行梓本分行」；第九名為「桃園火車站」；第十名為合歡山「武嶺」。

後面11至25名名依序為新竹火車站、高雄車站、中壢火車站、陽明誠品大廈管理委員會、海釣登船處、台南車站、台北101、中國科技大學新竹校區、坪林森林公園、高雄漢神巨蛋廣場、MEKTEC旗勝科技、廈之彩、高雄萬豪酒店、台北車站、捷運府中站。



▲信眾不畏疫情，進香人數再度創下新高。（圖／記者蔡佩旻攝）



▲合歡山武嶺觀景台及公廁目前封閉整修。（圖／翻攝公路總局即時監視畫面）



網友紛紛朝聖驚呼，「小七應該是車隊集合點」、「笑死，百桂食品也上榜」、「神奇了，車站景點什麼的我可以理解，其他？」「桃園上了2個」、「東崎門市有什麼特別的嗎」。

Google官方部落格指出，15年來，透過街景車、街景背包等日新月異的拍攝工具走遍超過 100 個國家、累積多達1700億張圖像，足以繞地球超過400圈。觀察過去一年，2021年5 月1日到2022年4月30日， Google 街景服務的使用數據，「台灣」入列「全球十大熱搜國家」第八名，在亞洲地區，僅次於印尼與日本；而「台北」也位居「全球十大熱搜城市」第八名，雙雙登上世界最多人造訪的榜單。

針對台灣25個最多點擊熱門地點，Google官方部落格表示，過去一年台灣最多人點擊街景的熱門地點，包括不同城市的火車站、知名景點白沙屯拱天宮、武嶺等，也有許多令人意想不到的地方，可見街景服務不止幫助人們解決找路，更成為大家探索、了解世界的方式。