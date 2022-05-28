徐巧芯反駁周玉蔻指控求助議長　也沒聯絡柯文哲、黃珊珊

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徐巧芯反駁周玉蔻指控求助議長施壓　也沒聯絡柯文哲、黃珊珊

記者蘇晏男／台北報導

名嘴周玉蔻指控台北市議員徐巧芯在爆發違停爭議後，拜託台北市議長陳錦祥別讓密錄器曝光。對此，徐巧芯28日反駁稱沒有施壓問題，陳錦祥看到議員有新聞，一向都會找當事人去了解狀況，所以她只是跟議長據實以報。徐巧芯也強調，在台北市副市長黃珊珊20日於台北市防疫記者會受訪前，從未跟市長柯文哲、黃珊珊等有任何通聯。

針對周玉蔻的質疑，徐巧芯28日上午召開記者會說明，表示議長只要看到議員有新聞，一向都會找當事人去了解狀況，所以包括5/19跟後來的情況，她都跟議長據實以報。

徐巧芯強調沒有施壓問題，就只是說明，且自己跟陳錦祥見面的時間點，是在黃珊珊受訪後；當時黃說這是單純違規事件，不存在公布密錄器的問題。

徐巧芯說，若有所謂施壓跟關說，應該是要在黃珊珊受訪之前，但那段時間，自己沒有跟柯文哲、黃珊珊等有任何通聯。

回顧20日的台北市防疫記者會，媒體詢問徐巧芯被指控違停，但信義分局至今不願公布密錄器，北市府是否有去了解？另外爆料徐巧芯違停的網友被指是羅東國小的老師，且其名稱跟長期攻擊市長的臉書粉專「柯粉的超譯天地」，一名管理者完全相同，會認為是網軍操作風向嗎？

黃珊珊回應，台北市政府支持第一線警察的依法行政，她個人認為徐巧芯是一名優質議員，議會問政也非常理性，相信她已清楚說明。這案子是單純行車違規，這並非有爭議的案子，所以沒又公開密錄器的問題，且這案子是單純的行政事項，只是北市府認為不管來源為何，就是就事論事。

柯文哲則簡短表示，反正網軍無所不在，笑一笑就好。

▼徐巧芯28日召開記者會說明違停後續。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▼徐巧芯28日召開記者會說明違停後續。（圖／攝影中心攝）

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