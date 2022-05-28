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他遭回收車巨鉗「夾頭拖行」！痛苦倒地揮手求救　驚悚17秒曝光

記者柯振中／綜合報導

碰到大車的時候，還是躲遠點比較好！近期一段影片在網路上流傳，有位白衣老翁騎車載著回收物前往資源回收場，當時停在資源回收車旁邊，沒想到當時回收車正在作業，車上的巨鉗夾住了老翁的頭部，帶著回收物向一旁拖行，恐怖的畫面令人害怕。

一名網友在「爆廢公社二館」張貼影片，當時回收場的回收車正在作業，工作人員操作車上的機械臂夾放回收物，老翁正巧騎車到旁邊，想要放置回收物，剛好停在一堆紙箱物料旁。

沒想到，老翁放置回收物時，操作人員疑似是因為視線死角，沒有看到人，於是操作機械臂往紙箱物料夾去，正巧夾住了老翁的頭部，接著向旁邊拖行了一小段距離。

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▼阿伯遭回收車巨鉗夾頭。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）

▲▼阿伯遭回收車巨鉗夾頭。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）

老翁頭部被夾住，連人帶車倒在地上，被拖行時不斷揮手求救。工作人員發現事態不對，也緩緩將夾臂鬆開，老翁才終於獲救，從老翁出現在畫面當中，到回收車鬆開夾臂大約17秒的時間，但對老翁來說，可能是生死一瞬間。

老翁獲救後看起來十分痛苦，摀著頭部緩緩爬起，再動手指了一下工作人員，似乎是在咒罵對方，接著不斷抱著頭部、整理全身，在其他工作人員的攙扶下到一旁休息、用衛生紙遮住臉部。

網友們看完驚悚的影片，忍不住留言直呼，「差點被夾斷頭」、「大車在工作真的不要靠近啊」、「差點一起回收」、「不好笑，都沒人在大車旁邊顧～這樣很危險，下位哪個要被買單都不知道」、「看不到就應該要搭配助手一起作業吧？瞎夾就等著出事而已」、「運氣真好耶，直接命中可能爆頭了！」

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