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環保局辦回收業消防安全講習演練　落實業者廠區消防安全

▲環保局舉辦回收業者消防安全講習及演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲環保局舉辦回收業者消防安全講習及演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升台東縣回收處理業消防安全觀念，強化災害預防及回收廠區火災發生時能迅速發現、進行通報並執行初期滅火等應變作為，台東縣環保局6日邀請縣內26家應回收廢棄物回收處理業者舉行「消防安全與消防演練實作」講習，針對業者場域安全、消防設施操作與維護及模擬火災發生實況實施演練，使回收處理業及相關人員更熟稔消防滅火器材使用，提升火災預防與應變能力。

台東縣政府表示，資源回收物後端的去化量能，轄內回收處理業者佔有很重要的角色，回收處理業者從業人員在工作場域的消防安全及工作安全觀念建立是預防災害發生的首要工作，廠區良善的維護管理亦能降低災害發生的頻率。

環保局指出，縣內資源回收相關業者對於資源回收物的去化扮演重要角色，業者廠區內資源回收物因多為易燃物質，此次講習除針對回收業廠分類貯存標準、消防設施操作維護及消防設備設置點進行說明外，也與業者互動分享交流實務經驗，加強廠區現場工作人員的消防安全知能，使業者能妥善自主管理；在消防演練部分，現場也模擬火災場景，要求業者實作火災分類判別、滅火器材等相關設施操作，並實際體驗當烈火燃燒時應如何正確且立即應變處理。

環保局呼籲，回收處理業者每月應至少1次自主檢查作業場所環境與消防安全設施，環保局為督促業者加強廠區管理及相關消防設施維護情形，每季不定期督(輔)導巡查廠區作業狀況，針對危及廠區安全的缺失，立即追蹤管制改進情形，期達先行預防，有效防範作為。

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