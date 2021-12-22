2022年桃園市升旗典禮+健走　楊梅區展開還有抽大獎

▲副市長李憲明主持「2022年元旦升旗典禮暨健走活動」。（圖／楊梅區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022年逼近，桃園市副市長李憲明22日主持「2022年元旦升旗典禮暨健走活動」指出，2022年元旦升旗典禮於楊梅區四維兒童公園展開；原定的3000名網路報名名額，在開放報名後秒殺額滿，因此加碼開放2,500名網路報名及1,000名現場報名名額，健走路線全長約3公里，完走禮登山杖1支，並有Gogoro機車、iPad、Switch健身環組合包等多項好禮摸彩。

李憲明說，今(2021)年的元旦升旗典禮，於楊梅區舉行，因疫情嚴峻取消民眾參加，改為線上直播；因此，明年的元旦升旗典禮暨健走活動，仍於楊梅區舉行，當天有知名歌手獻唱、摸彩、文創市集等精彩活動。

由於原定的網路報名名額在報名開跑後瞬間秒殺，因此市府加碼開放2,500名網路報名及1,000名現場報名名額，且為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，活動當天只要持活動摸彩券存根聯在公車或火車內合照，並上傳至楊梅區公所粉絲專頁的貼文上，即可加碼摸彩PlayStation5、小米掃地機器人等18項好禮。

楊梅區長邱世源表示，今年仍會加強防疫並宣導健康的概念，參加活動民眾均可獲得象徵健康的宣導品登山杖1支，並提供元旦限定款桃園行銷口罩，現場將採取實聯制，需測量體溫並配戴口罩才能夠入場，活動全程落實防疫工作，讓民眾能夠走出健康、玩的安心。另外元旦健走路線全長約3公里，走完全程路線即可參加Gogoro機車、iPad、Switch健身環組合包等多項好禮摸彩活動，邀請桃園市民朋友們，2022年元旦一起到楊梅感受「桃園新希望、健康我最YANG」。