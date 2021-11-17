2021桃園仙草花節11／20起登場　體驗紫色「癒風仙境」

▲2021桃園仙草花節在楊梅休閒農業區盛大展開。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2021桃園仙草花節」將於11月20日至12月5日，在楊梅休閒農業區盛大展開，為期16天。市長鄭文燦17日指出，今年桃園仙草花節以「癒風仙境」為主題，種植5公頃以上的在地育成新品種「桃園2號」仙草花，以及2.7公頃波斯菊花海，打造「台版普羅旺斯」，結合仙草、農業加工品和觀光旅遊三大亮點，讓仙草花節成為楊梅的魅力節慶。

▲▼2021桃園仙草花節以「癒風仙境」為主題。（圖／市府提供）

同時也以楊梅在地的「風」為主角，推出5件主題裝置藝術，配合周邊農場推出農事體驗，也與水保局合作推動農村優良產品，規劃多元表演活動。鄭市長表示，市府與楊梅區農會合作，以種植茶葉的栽培技術培育仙草，後來成功成為楊梅特色節慶，每年遊客超過百萬人次。楊梅因地形而風大，因此今年將風和仙草結合，推出「風起」、「田邊」、「風的線條」、「生生不息」、「山間」等5件主題裝置藝術，成為最好的拍照景點，當紫色花海盛開時，又可展現休閒農業區的療癒效果。

楊梅區農會過去曾研發出仙草餅、仙草凍、仙草茶、仙草滷蛋、仙草雞、仙草排骨、仙草面膜、仙草蛋捲等多元產品，今年則推出仙草吐司、仙草小餐包等新產品，希望休區結合產品推廣，打造在地伴手禮。此外，去（2020）年下半年疫情解封後國旅興盛，許多旅行社組團至桃園參訪仙草花節，成為桃園國旅亮點，今年仙草花節依舊成為熱門旅遊景點，相信可為楊梅創造更高的產值。

「2021桃園仙草花節」展場活動豐富有趣，每週末皆規劃表演活動，除了有「癒風雅韻」、「阿卡貝拉的午後」、「療癒頻率」等音樂表演，也規劃畜產嘉年華、花間遊行嘉年華、仙草哥&花仙子創意造型競賽、勇闖夢奇地、樂團音樂會、傳統客家藝術饗宴等活動，透過特色加成、優勢互補，讓楊梅休區節慶變得多元豐富。