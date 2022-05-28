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北京：本輪疫情已得到有效控制　順義、房山可恢復正常上班

▲▼北京疫情。（圖／路透社）

▲北京疫情趨緩，管制措施正逐漸放寬。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京市疫情持續降溫，官方28日表示，昨日社會面病例實現清零，8個區已穩定實現社會面清零，個別區零星病例均在可控範圍，本輪疫情已得到有效控制。同時，官方也宣布，順義區、房山區由居家辦公調整為正常上班。

北京市疾控中心副主任劉曉峰在疫情防控新聞發布會上提到，5月27日0時至24時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者23例，豐台區10例，海淀區9例，東城區、朝陽區、石景山區、門頭溝區各1例；普通型4例、輕型15例、無症狀感染者4例；均為隔離觀察人員，社會面篩查人員為零。另有1例無症狀感染者轉確診病例已通報。

北京市政府新聞發言人徐和建指出，北京已連續六天實現新冠肺炎病例數下降，昨日社會面病例實現清零，8個區已穩定實現社會面清零，北京疫情整體呈下降趨勢，個別區零星病例均在可控範圍，本輪疫情已得到有效控制，「本輪疫情以來，本市始終將疫情控制在較低流行水平。」

▲▼北京疫情。（圖／路透社）

徐和建也宣布，除生活和居住在封（管）控區的人員外，連續7日及以上無新增社會面病例的8個區保持正常生產生活秩序，其中房山區、順義區由居家辦公調整為正常上班，連續5日無新增社會面病例的朝陽區、通州區適當提高到崗率，除封（管）控區外，朝陽、順義、房山等三個區恢復公交、地鐵、出租車等公共交通運營服務。

徐和建還說，除封（管）控區內的購物商場外，因疫情暫停營業的購物商場恢復營業，適度控制客流量，暫不舉辦展銷促銷等聚集性活動。

不過，徐和建也強調，當前要加大海淀區立方庭大廈、豐台區方莊市場、東城區東方廣場的風險深度排查，落位管控，「疫情防控正處於應急處置向常態化防控轉換的關鍵階段，反彈風險依然存在，防控基礎還需穩固，容不得絲毫鬆懈。」

▲▼北京疫情。（圖／路透社）

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