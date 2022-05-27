防堵非洲豬瘟新罰則上路　雲林縣專勤隊特製翻譯大海報宣導

▲雲林縣專勤隊製作的中英越泰4國語言版本「自非洲豬瘟發生地區郵寄輸入豬肉製品裁罰」宣導單提醒移工朋友。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為防堵非洲豬瘟，農委會公告自2022年5月20日開始，全面禁止含有非洲豬瘟病毒的豬肉藉由國際郵包寄送，首次查獲者，收件人可處新臺幣20萬元罰鍰，第二次則加重處新臺幣100萬元罰鍰。移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊在端午節前，透過網頁、社群網絡平臺，向新住民及移工傳遞新罰則訊息。

雲林縣專勤隊為了提升防疫觀念，向前來自行到案的外來人口積極宣導，並提供行政院農業委員會動植物防疫檢疫局製作的中英越泰4國語言版本「自非洲豬瘟發生地區郵寄輸入豬肉製品裁罰」宣導單，提醒移工朋友不要從國外違規輸入肉品、不要網購產地不明的肉製品，並請國外親友不要寄肉製品來臺灣，另如有收到國外肉品請丟置於垃圾桶，切勿丟入廚餘回收，觸法者將依違反「動物傳染病防治條例」處罰。

雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲表示，過去曾有移工親友郵寄國際郵包夾帶肉品而遭開罰，為避免移工或新住民誤觸法並且提升防疫意識，持續與雲林縣政府勞動暨青年事務發展處橫向聯繫，宣導教育防範非洲豬瘟觀念，以共同防堵非洲豬瘟入侵。如有相關問題，歡迎洽詢雲林縣專勤隊（電話：05-5346119）。

▲雲林縣專勤隊製作的中英越泰4國語言版本「自非洲豬瘟發生地區郵寄輸入豬肉製品裁罰」宣導單提醒移工朋友。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►獨／庫錢沒燒完！快速道路上沿路狂飛 網譏：陰間土豪邊走邊撒錢

►4男女箔子寮外沙洲忘情「摸赤嘴」 熱褲辣妹漲潮困沙洲求救

►豪大雨狂襲西螺延平老街 10公尺高大王椰子樹...壓垮路邊停車

►雲林西螺集貨場外轟4槍恐嚇...原因曝 只因貨車倒車撞上友人賓士

►雲林+1541創新高！9成快篩陽確診移工佔127例 斗六最多增318人

