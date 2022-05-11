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撞翻一排機車...賓士卡騎樓柱子　「疑酒駕肇逃」駕駛搭小黃落跑

▲1輛白色賓士轎車11日凌晨行經桃園大廟景福宮前，突然失控撞上對向騎樓，撞倒一排汽機車，車主事後棄車逃逸，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲1輛白色賓士轎車11日凌晨行經桃園區景福宮前，突然失控撞上對向騎樓，撞倒一排汽機車，車主事後棄車逃逸，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區知名景點景福宮11日凌晨，突有1輛白色賓士車將路旁機車撞倒一片，巨大撞擊聲將住戶驚醒，有住戶發現1名男子搭乘小黃離開現場，現場僅留下白色賓士車，桃園警方據報後到場處理，發現賓士車電源未關，現場有轎車與機車被撞倒，其中機車還被撞飛至對向騎樓，現場一片凌亂，住戶懷疑車主可能酒駕畏罪逃跑，警方除蒐證外，並將傳喚車主到案說明釐清肇事責任。

▲白色賓士轎車11日凌晨行經桃園大廟景福宮前，失控撞倒一排汽機車，警方現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲白色賓士轎車11日凌晨行經桃園大廟景福宮前，失控撞倒一排汽機車，警方現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，1輛白色賓士車今天凌晨2時許，由桃園區中山路往中正路方向行駛，疑似失控跨越雙黃線時不慎撞倒路旁停放的汽機車，連無障礙專用車位標示也被撞飛，賓士車撞上對向銀樓前的騎樓柱子才停下，現場一片狼藉。

▲白色賓士轎車11日凌晨在桃園景福宮前肇事，車主棄車逃逸，警方發現車輛電源仍未關閉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲白色賓士轎車11日凌晨在桃園景福宮前肇事，車主棄車逃逸，警方發現車輛電源仍未關閉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，賓士車駕駛肇事後疑似很慌張，連轎車電源都未關，隨後搭乘計程車離開現場，附近住戶隨後報警處理，交通中隊抵達現場處理，現場拍照蒐證。有住戶懷疑賓士車駕駛應該是酒後駕車，闖禍後棄車逃逸企圖規避刑責。

桃園警方強調，已根據車號通知該車主到案說明釐清肇事責任，因肇事後未依規定處置部分將開單告發。此外，根據道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，將可處1,000至3,000元罰鍰。

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