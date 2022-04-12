桃園婦人負氣深夜離家想不開　桃警及時尋獲安撫化解危機

▲桃園市劉姓婦人11日深夜與家人爭吵後負氣離家，兒子發現媽媽出走後報警協尋，平鎮警方發動搜索在老街溪畔尋獲，員警向混身濕透劉婦安撫勸說。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市61歲劉姓婦人11日深夜與家人爭吵後負氣離家，家人久久不見返家，兒子擔心可能尋短報警協尋，平鎮警方據報後發動地毯式搜尋，經過近1小時在老街溪畔尋獲，劉婦混身濕透坐在河堤上哭泣，經員警安撫後打電話通知劉婦兒子到派出所領回老媽，有驚無險化解危機。

平鎮警分局平鎮派出所所長姜國襄指出，住在平鎮區的61歲劉姓婦人，11日深夜與家人爭吵後心情沮喪，向家人揚言有輕生念頭後隨即負氣離家，兒子察覺有異，追出門卻不見老媽蹤影，擔心可能出狀況，趕緊打電話報警請求協助。

▲桃園市劉姓婦人11日深夜與家人爭吵後負氣離家，平鎮警方在老街溪畔尋獲，員警安撫勸說。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方接獲報案後立即請勤務指揮中心通報協尋，平鎮派出所動員地毯式搜索，經過1個多小時搜尋，在老街溪河岸公園旁發現劉婦深夜蹲坐在河堤，且不斷哭泣，員警確認劉婦身分外，並立即通報派出所與劉婦兒子，極力安撫並護送劉婦返回派出所安置。

員警檢視劉婦身上並無明顯外傷，經過員警安撫與短暫休息，劉婦心情總算平復，劉婦兒子與女兒趕抵派出所，見到媽媽平安無恙總算安心，感謝警方及時找回媽媽，母子3人開心地返家。

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