陳時中戰北市？　綠營：他是防疫象徵「不上場代表防疫失敗」

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰年底登場，國民黨已提名立委蔣萬安，台灣民眾黨由副市長黃珊珊出戰也是箭在弦上，民進黨方面，交通部前部長林佳龍依舊積極表態，但衛福部長陳時中仍是呼聲最高的人選。黨內人士直言，現階段必須把疫情工作做好，才有可能談選舉佈局，而陳時中是防疫的象徵與指標，若是不讓他上場，恐被解讀為：承認防疫失敗。

民進黨因本土疫情進入洪峰，放緩選舉提名腳步，目前本島包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、彰化縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣等縣市都尚未正式提名縣市長人選。

台北市長提名佈局方面，據了解，目前民進黨選舉對策委員會尚未進行實質人選的討論，檯面上僅林佳龍積極爭取提名，本週提出首都圈12大願景計畫，宣示要讓「台北從A到A+，從Taipei到Taipei Plus」，引發黨內關注。

惟據指出，層峰目前屬意的台北市長人選仍然是陳時中，不過，面對本土疫情將進入高原期，除了原本就是疫情「重災區」的北部縣市外，近期中南部確診人數也逐漸增加，必須先排解因疫情產生的大小民怨，才有可能推進選舉佈局。黨政高層說明，基本上，雙北和桃園的提名作業「放在後面處理」。

黨內人士直言，陳時中是民進黨政府防疫的象徵和指標，若是不讓他「上場」，某個層面來說，會讓外界解讀為「承認防疫失敗」，屆時競爭對手一定會大力宣傳「陳時中不敢選是因為防疫失敗」等語，不利民進黨整體選情。

該人士補充，一如2019年民進黨總統初選，支持蔡英文連任的其中一個說法，就是「不能承認蔡英文政府執政失敗」，因此當時必須支持蔡英文參加初選，如同現在支持陳時中參選，「不能承認我們（指民進黨政府）防疫失敗」。