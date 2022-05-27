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蔡壁如估黃珊珊最快7月辭職參選　批陳時中恐當「防疫逃兵」

▲▼立委蔡壁如舉行記者會公布台灣民眾黨2021年度永續報告書。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰年底登場，外傳衛福部長陳時中可能將在7月請辭投入選戰，對此，台灣民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如27日受訪說，陳時中在這波防疫做得那麼爛，疫情指揮官跑去選舉，相信台北市民不會支持這樣的防疫逃兵；並推估台北市副市長黃珊珊恐怕要到7、8月才會離職進入選戰模式。

蔡壁如今天上午受訪指出，黃珊珊原本規畫要台北市議會會期結束後請辭參選，但現在疫情嚴峻，不適合離開，若參照新加坡模式，台灣疫情高原期大約4周到1個月，大約到6月底，但現在每天新增確診數仍高達7、8萬人，不可能在4、5萬人時就離職，要等到全台疫情趨於穩定，恐怕最快要兩個月，進入7、8月。

蔡壁如表示，現在黃珊珊辭職的期程「還在delay（延遲）當中」，沒有那麼快確定，因為如果要進入選戰模式，恐怕還是要先離職，不可以佔在市府的位置上。

針對未來台北市長選戰情勢，蔡壁如說，近期國民黨立委蔣萬安宣布了，台灣民眾黨應該還是會提名黃珊珊，民進黨看起來陳時中勢必還是想要出來，還是一個「三腳督」的狀態下，而面對疫情大型造勢勢必難以發揮，就會變成今年選舉另外一個重新要觀察的狀態，沒辦法群聚、辦大型造勢會相對困難，這也是各黨都要絞盡腦汁去想的。

蔡壁如也說，最近有報導稱陳時中可能變成2018年的民進黨台北市長候選人姚文智，「如果陳時中現在離開指揮中心這個位置，還是會被國人唾棄，作一個防疫逃兵」，且除了疫情，這一波快篩之亂、兒童疫苗不足，也造成民怨炸鍋，預估對陳時中的選情都會有所衝擊。

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