「2縣市」直直往上衝！全台確診地圖曝　陳時中：現在是高原穩定期

記者施怡妏／綜合報導

本土今日新增9萬4808例個案，逐漸逼近10萬大關，個案分佈22縣市，有4個縣市破萬例，其中，台中市以及高雄市首次單日確診破萬例，超越台北市，引起許多網友討論。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」，全台有5縣市都突破10萬例，其中又以新北市最多，53萬384例。

▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市均大於十萬例；其中又以新北市53萬384例最多，依序為桃園市24萬341例，台北市23萬9197例，台中市43萬4507例、高雄市12萬9412例。連江縣則為唯一一個守在千例之內的縣市。

不過，台北市今日確診數不到10萬例，台中市以及高雄市紛紛超越台北，甚至還超過桃園市，在PTT上掀起網友討論，「台中確診率高的嚇死人」、「台中防疫防到當第二」、「台中又淹水又疫情爆炸」、「台中、高雄衝上去了」、「因為北部都是黑數」。不過也有網友指出，「單純南部比較慢爆發而已」、「不是不爆，時候未到」。





▲台中市、高雄市單日確診人數超越台北市。（示意圖／記者李佳蓉攝）

此外，今（27）日新增9萬4808例本土個案，另確診個案新增126例死亡，不管單日新增個案或者死亡通報都創史上新高。指揮官陳時中表示，國內從5月18日單日確診病例超過8萬以後約一週，現在算是高原穩定期；有專家認為疫情高峰會到6月中，死亡維持高點也將持續起碼兩週，陳時中也說，這段時間維持兩週高原「我想這是很有可能的」。

個案分布為新北市19,363例，臺中市11,501例，高雄市11,270例，桃園市10,074例，臺北市9,503例，臺南市7,376例，彰化縣4,240例，屏東縣2,765例，新竹縣2,716例，苗栗縣2,195例，新竹市2,147例，基隆市2,043例，宜蘭縣1,779例，花蓮縣1,749例，雲林縣1,713例，南投縣1,330例，嘉義縣1,088例，臺東縣932例，嘉義市651例，澎湖縣192例，金門縣147例，連江縣34例。