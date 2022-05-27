健身房鬆綁未打3劑可進「八大行業比照？」　陳時中：我想最好不要

記者許敏溶／台北報導

受影響升溫影響，中央流行疫情指揮中心先前宣布，從4月22日起必須接種3劑疫苗才能進入健身房，引發健身房業者及民眾不滿，教育部體育署今（27日）公告，未接種三劑疫苗也可以進入健身房，但要全程戴口罩，外界關心是否會再開放更多場所，以及八大業是否比照辦理，指揮中心指揮官陳時中則直接回答：「我想最好不要」。

▲健身房鬆綁讓未打3劑民眾可進入，對於八大行業是否比照，陳時中回：最好不要。（圖／指揮中心提供）

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由於國內新冠肺炎疫情升溫，政府先前宣布，從4月22日起須接種3劑疫苗才能進入健身房，但也引發外界質疑不公與不滿，也引發不少消費糾紛，體育署在今天宣布放寬，民眾進入健身房應提供至少接種3劑疫苗證明，若有證明則運動時不必佩戴口罩，但要尚未完成接種3劑疫苗者，運動時仍要全程佩戴口罩，並保持社交安全距離。

對此，外界好奇除了健身房，未來是否有更多場所要開放，陳時中則表示，這是變通方式，相關主管單位認為這樣適合，但他還是強調，大家要盡量打疫苗，但不能打的則不用強制，原來政策是這樣，「打了可以放鬆、沒打滿就要戴口罩」，至於八大業是否比照辦理，陳時中直接回答：「我想最好不要」。